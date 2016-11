Alkoholmissbrauch aus Langeweile

Auch unter Flüchtlingen am Aarauer Bahnhof ist bekannt, dass junge Eritreer übermässig viel trinken. Das grosse Problem sei, dass die meisten nichts zu tun haben und niemand sie beschäftigt, schildert ein junger Flüchtling. Diese These bestätigt auch eine weitere Asylsuchende: "So viele trinken Alkohol, weil ihnen langweilig ist, wenn sie den ganzen Tag zu Hause sitzen müssen."

Hinzu kommt laut "Tele M1", dass in der Schweiz Spirituosen sogar billiger als Brot sind, was sich viele junge Eritreer aus ihrem Heimatland nicht gewohnt sind. Der Missbrauch von Alkohol ist vermischt mit dem Trauma der Flucht eine gefährliche Mischung, warnt Yosief Mussie Zerai, der selber aus Eritrea stammt und als Seelsorger afrikanische Flüchtlinge in der Schweiz betreut. "In ihrem Innern haben sie grossen Stress und die Aggression kommt nur an die Oberfläche, wenn sie trinken."

Eine Lösung sieht er darin, den Flüchtlingen mehr psychologische Betreuung anzubieten, um ihr Trauma verarbeiten zu können.