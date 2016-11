Kürzlich hat Ladenbesitzer Patrick Huber im Internet nach dem Mann gesucht – aus Interesse. Er habe einfach wissen wollen, was dieser heute so mache, gibt er an. Dabei stiess er auf einen Spendenaufruf auf der Seite der Stiftung Lebenshilfe.

«Da steht Stiftung Lebenshilfe und sein Name. So wie die Seite ausschaut, glaube ich schon, dass das Geld eher für seine Kasse bestimmt ist», sagt Huber gegenüber TeleM1. Ihm fiel auch auf, dass das Geld in Euro gesammelt werde.

Ob es sich um einen Betrug handelt, ist aber nicht sicher. Z. hat laut dem Regionalsender vorübergehend für die Stiftung gearbeitet.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen wegen Betrugsversuch. «Es geht um Spenden, die man hätte erhältlich machen sollen», wie Roland Pfister, Medienchef der Kantonspolizei Aargau sagt. Z. sei befragt worden und die Polizei habe einen Anzeigerapport an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese prüft nun, ob ein strafbares Verhalten vorliegt. (ldu)