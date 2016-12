Die Bauherrin baute dann aber, völlig entgegen des Baugesuchs, zwei 3,5- und zwei 2,5-Zimmer-Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 443 Quadratmeter. Das sind 195 Quadratmeter mehr als eigentlich erlaubt gewesen wäre. Und 109 Quadratmeter mehr, als der Gemeinderat fälschlicherweise bewilligt hatte.

Als der Gemeinderat den Fehler bemerkte, reichte er Strafanzeige gegen die Bauherrin ein. Und er befahl, das Attikageschoss auf die von ihm bewilligte Fläche zurückzubauen. Dagegen wehrte sich die Bauherrin bis vor Bundesgericht, wo sie im Mai scheiterte.

Bereits das Verwaltungsgericht hatte festgehalten: Die unbewilligte Erweiterung des Attikageschosses führe zu einer Ausnützungsziffer von 0,82 – zulässig wären aber nur 0,6 (Übernutzung von 37 Prozent). Das öffentliche Interesse am Schutz der Rechtsgleichheit und an der baulichen Ordnung sei höher zu gewichten als die finanziellen Interessen der Bauherrin, so das Verwaltungsgericht – «Angesichts ihrer Bösgläubigkeit und der erheblichen Abweichung vom Erlaubten».

Umbauten für 350'000 Franken

Wie sie den rechtmässigen Zustand herstellen wollte, blieb der Bauherrin überlassen. Würde sie das ganze Attikageschoss abreissen und neu aufstellen, hätte das gegen 1,3 Millionen Franken gekostet. Das gab die Bauherrin zumindest vor Gericht an.

Würde sie zwei der Wohnungen abreissen und so auf die erlaubte Attikageschossfläche kommen, fielen Mietkosten weg. Darum entschied sich die Firma nun, alle vier Wohnungen zu verkleinern. Dazu rechnet sie gemäss Baugesuch mit Kosten von 350'000 Franken.

Die Wohnungen sind alle in Richtung Nordwesten ausgerichtet, dort liegen die Terrassen. Die grösseren Wohnungen befinden sich an den Ecken, die kleineren in der Mitte des Gebäudes. Die Bauherrin hat nun beschlossen, Teile der Wohnungen als Dachterrasse umzubauen.

Zwischenwände werden entfernt, die Decke abgeschnitten, die Fensterfront zurückversetzt. So haben Mieter im Prinzip genau gleich viel Fläche zur Verfügung, aber eben nicht mehr Wohn- sondern Terrassenfläche.

Für die Bewohner der 3,5-Zimmer-Wohnungen ändert sich zumindest an der Raumanzahl nichts. Sie verlieren aber einen beachtlichen Teil des Wohnzimmers.

Den 2,5-Zimmer-Wohnungen in der Gebäudemitte geht aber ein ganzes Zimmer flöten. Übrig bleibt ein rund 25 Quadratmeter grosses Wohn-Schlaf-Ess-Zimmer, ein Reduit und ein Bad – und eine mit 55 Quadratmetern exorbitant grosse Terrasse. Die Attikageschossfläche beträgt neu 334,3 Quadratmeter – also genau so viel, wie der Gemeinderat bewilligt hat.