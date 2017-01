Nacheinander haben am Freitag Stadträtin Regina Jäggi (59, SVP) und vorgestern Stadtpräsidentin Jolanda Urech (63, SP) ihren Rückzug aus der Kommunalpolitik angekündigt. Mit neuen Kräften zu besetzen sind also – Stand jetzt – zwei Sitze in der Aarauer Exekutive plus das Präsidium.

Die az wollte von allen bisherigen Stadträten wissen, ob sie überhaupt Lust hätten, wieder anzutreten – und ob eine Kandidatur für das Stadtpräsidium infrage käme. «Ja, ich möchte dem Stadtrat für weitere vier Jahre angehören und werde im Herbst wieder antreten», sagt Werner Schib (45, CVP). Er hat erst eine Legislatur hinter sich. Bezüglich Stadtpräsidium ist noch kein Entschluss gefallen: «Ich werde – selbstverständlich zusammen mit meiner Partei – in den kommenden Wochen eine Kandidatur prüfen.»