Am Samstagabend mussten 25 Polizei-Patrouillen ausrücken, nachdem bei der Auenhalle schätzungsweise 50 Eritreer in eine Schlägerei verwickelt waren. Wie konnten die Eritreer überhaupt in Rohr eine Hochzeit mit 300 Gästen feiern?

«Die Auenhalle wird neben den ortsansässigen Vereinen regemässig von Ausländern genutzt, die Anlässe wie Familien- und Kulturfeste, Hochzeiten oder Geburtstage feiern», sagt Daniel Müller, Leiter Liegenschaften und Betriebe der Stadt Aarau.

Die Eritreer mieteten die Halle für 1000 Franken. Darin inbegriffen waren die Küchenbenutzung (300 Franken) und das Säli (200 Franken).

«In der Regel halten sich die Nutzer an die Reglemente und verlassen die Halle in ordnungsgemässem Zustand – die einen besser, die anderen weiniger gut gereinigt. Der zusätzliche Reinigungsaufwand wird den jeweiligen Nutzern separat in Rechnung gestellt», so Müller.

Die Schlägerei vom Wochenende sei die grosse Ausnahme: «Es ist gemäss unserem Wissensstand der erste Zwischenfall mit ähnlichem Ausmass seit längerer Zeit.»

Über 100 Afrikaner auf den Strassen

Das Eritreer-Treffen hat Ängste ausgelöst. Eine Rohrerin berichtet, wie ihr gegen 22 Uhr beim Heimfahren plötzlich über 100 Afrikaner entgegengekommen seien. Aus Angst habe sie erstmals im Leben die Zentralverriegelung ihres Autos betätigt.