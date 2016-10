Da standen sie, die drei Mädchen. Die Augen gerötet vom Weinen, in der Hand den Kartonkoffer, um die Schultern die Jacke, die die Mutter aus einer gefärbten Militärdecke der Deutschen geschneidert hatte. Da waren sie also, in der neuen Heimat. Weit weg von daheim, weit weg von der Familie. Da. In Aarau. Der Zufall hatte es so gewollt.

Giulia Mettauer-Coronet spricht noch heute ungern über diese Reise, auch knapp 70 Jahre danach. Über Venedig, wo die Aufrufe aus den Lautsprecher schepperten – «Dienstmädchen gesucht» –, über das Büro, vor dem sich Giulia, damals 19-jährig, mit Schwester Irma und zwei Cousinen in die Schlange stellte. Über die Liste, in die sie eingetragen wurde, die Schwester wurde Zürich zugeteilt, Giulia und die beiden Cousinen Aarau. Dann die Zugfahrt, am 24. Mai 1947, das Datum wird sie nie mehr vergessen. Die Fahrt, der Albtraum in Chiasso, an der Grenze. «Wir mussten uns komplett ausziehen und wurden geduscht, die Koffer wurden mitsamt Inhalt desinfiziert. Die Schweizer hatten Angst, wir würden Krankheiten einschleppen.» Und dann die Fahrt durch die Alpen, diese Berge, einer nach dem andern, nichts als Berge. «Wir haben aus dem Fenster geschaut und nur noch geweint», sagt Giulia Mettauer und lächelt. Heute geht das, das mit dem Lächeln.

Ein Wörterbuch zur Begrüssung

Was hätten sie denn sonst anderes tun sollen? «Der Krieg war vorbei und in Italien gab es nichts mehr. Wir mussten fort.» Die Fabriken waren zerbombt, ihr Heimatdorf in der Provinz Belluno hatten die Deutschen auf ihrem Rückzug geplündert und zerstört, die Rösser und Kühe auf den Feldern geschlachtet. Den jungen Frauen riet man, nach Venedig zu gehen. «Da würden Dienstmädchen für die Schweiz gesucht, sagte man uns. Also gingen wir hin.»