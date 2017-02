«Uns geht es primär darum, wenigstens die Saison noch vernünftig abzuschliessen», erklärte gestern am späten Nachmittag der Aarauer Stadtrat Hanspeter Hilfiker (FDP). Sie sind bescheiden geworden, die Exponenten der totalrenovierten Kunsteisbahn Aarau (Keba). Was sie befürchtet hatten, ist seit dem Mittwochabend Gewissheit: Die Einsprecher sind am längeren Hebel. Es ist ihnen gelungen, so viel Druck aufzubauen, dass die irrtümlich in der Baubewilligung festgeschriebenen, viel zu kurzen Betriebszeiten eingehalten werden müssen.