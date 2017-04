Ein harter Schlag für die vierköpfige Betriebsgemeinschaft Synfarms, welcher der Aemethof gehört. Eines der Mitglieder ist Roland Nussbaum. Sechseinhalb Wochen nach dem Unglück zieht er Bilanz: «Die Solidarität war extrem – jeder half, wie er konnte.» Er lobt den Gemeindeammann, der nachts um zwei Uhr auf dem Platz stand, die Bauern, die sofort 30 Viehwagen bereitstellten und die Dorfbewohner, welche die Feuerwehrmänner bekochten. «Es war alles perfekt durchorganisiert», sagt Nussbaum. Obwohl er, der Hausherr, selber gar nicht vor Ort war: Nussbaum weilte auf einer Kreuzfahrt in der Dominikanischen Republik.

570'000 Franken für Neubau

Jetzt aber ist Roland Nussbaum da und hat die Fäden in die Hand genommen. In absoluter Rekordzeit wurde das Baugesuch für den Wiederaufbau ausgearbeitet. Bis am 7. Mai liegt es auf der Gemeindeverwaltung von Densbüren öffentlich auf, die Bauprofile sind schon aufgestellt.