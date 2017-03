Am Samstag den 1. April findet um 20:00 Uhr in der Bärenmatte der «Konzertkrimi» der Musikgesellschaft Suhr statt. Der neue Dirigent Peter Bosshard (53) erklärt, was er von Krimis hält und warum er jetzt aus seiner Heimat Zürich in den Aargau pendelt.

Wie stehen Sie persönlich zu Krimis?

Peter Bosshard: Ich bin ein grosser Krimi-Fan. Vor allem Kriminalserien wie Kommissar Beck, Wallander oder Hubert und Staller schaue ich mir gerne an. Dabei kann ich mich einfach sehr gut entspannen.

Lesen Sie auch Kriminalromane?

Ja, klar. Der letzte war «Wetterschmöcker» von Michael Theurillat. Der war ausser-

ordentlich spannend und fesselnd und spielt in der Schweiz.

Am Samstag dirigieren Sie einen «Konzertkrimi», was erwartet die Gäste da?

Ein Krimi lebt doch von der Spannung. Wenn ich das jetzt verrate, wäre es doch, als wenn ich in einem Buch das letzte Kapitel zuerst lesen würde. Die Idee stammt von Vereinsmitgliedern der Musikgesellschaft Suhr und da wird auch in den kommenden Jahren noch einiges folgen. So viel kann ich verraten.