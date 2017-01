Das optische Markenzeichen von Dara Masi? Auf den ersten Blick das Lippen-Piercing. Sie hat es seit gefühlten fünf Jahren. Seit sie sich beim Schulsport (Eishockey) auf der Kunsteisbahn Aarau (Keba) verletzte und ein Löchchen zurückblieb, das gut beringt werden konnte.

Einblicke auf sozialen Medien

Dara Masi weiss, wie man sich inszeniert. Und sie kennt die Regeln des Geschäfts. Dazu gehören Facebook, Instagram, Snapchat. Sie sagt: «Ich habe keine Hemmungen, etwas von meinem Leben preiszugeben.»

Zum Beispiel Fotos von den Strandferien auf den Bahamas, von der Mafia-Party oder vom Ausgang in Aarau. Wird die «Argovia»-Frau in ihrer Heimat an ihrer Morgenshow-Stimme erkannt? Nur in grossen Ausnahmefällen.

«Wenn, dann erkennen mich die Leute aus den Sozialen Medien», erklärt Dara Masi. Sie hat auf Facebook gut 2000 Follower, ihr Morgenshow-Partner um die 1500: Beide sagen, dass es hier noch Luft nach oben gibt.

Am Montag gehts los: sie 23, er 40. Sie hofft, dass das Doppel «Dara & Studer» unterschiedliche Altersschichten ansprechen wird. Auf «Argovia» ist nicht nur das Moderatoren-Paar neu: Es gibt auch ein Comeback des laut Medienmitteilung «altbewährten Morgenshow-Games»: der 1000er-Frage. Wer innerhalb von fünf Sekunden die richtige Antwort weiss, kann 1000 Franken gewinnen.

Die beiden «Da», Dara Masi und Daniel Studer sind von Montag bis Donnerstag zu hören. Von Freitag bis Sonntag moderiert wie bisher Christian Bisang.