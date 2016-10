Es hatte sich abgezeichnet. In der «Energy Challenge», einem Projekt des Bundesamts für Energie, hatten die Aarauerinnen und Aarauer von Beginn an die Nase vorne. Sie sammelten auf einer App Punkte für ihre Stadt, indem sie sich zu Energiesparmassnahmen verpflichteten und so für Aarau Energie sparten. Am Ende liess die «Stadt der schönen Giebel» Metropolen wie Basel, Bern, Locarno, Luzern, Montreux, Neuenburg, Sion und Zürich hinter sich.

Der Stadtrat wusste: Mit dem Sieg kommt nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein ziemlich grosser Preis. Es handelt sich um eine mobile Wohnbox im Wert von 300 000 Franken, mit kompletter Infrastruktur, 30 Quadratmeter gross. Sie tourte mit der Roadshow der «Energy Challenge», die vom 10. bis 13. August auf dem Aarauer Bahnhofplatz Halt machte, durch die halbe Schweiz. Im orange-roten, autarken Minergie-Container haben sich zahlreiche Besucher (und Promis) über das Energiesparen informieren lassen. Und nun gehört er der Stadt Aarau.

Im Beisein von Miss Schweiz Lauriane Sallin nahm ein strahlender Stadtrat Werner Schib den Preis entgegen – in Bern, wo die Box zuletzt stand. Die Übergabe erfolgte allerdings symbolisch: «Ich bin danach direkt in die Ferien nach Grindelwald gereist und war froh, dass ich die Box nicht gleich mitnehmen musste», scherzt Schib. Für den Stadtrat ist klar, «dass ein Geschenk beim Beschenkten angeliefert wird», die aufwendige Lieferung nach Aarau also im Preis «inklusive» ist.

Stadtrat hat erste Ideen

Zwischengelagert wird die Wohnbox im Fricktal bei ihrem Erbauer: der Erne Holzbau AG mit Sitz in Laufenburg. Dort kann sie bleiben, bis die Stadt Aarau weiss, was mit der Box geschehen soll. Sie misst 10 × 3 Meter, lässt sich also nicht einfach im Rathaus in den Keller stellen. Je nachdem, wie lange sie an einem Ort bleiben soll, braucht es fürs Aufstellen eine Baubewilligung.