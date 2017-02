Abgabe an Auswärtige verboten

Um die Auslastung möglichst hoch zu halten, machen viele Gemeinden etwas, das sie eigentlich nicht dürften: Sie geben die Karten auch an Auswärtige ab. Das widerspricht den Geschäftsbedingungen der SBB. Diese besagen, dass Gemeinden die Billig-Billette nur an ihre eigenen Einwohner abgeben dürfen. Ausnahme: Wenn die Kunden in einer Nachbargemeinde mit weniger als 2000 Einwohnern wohnen, ist eine Abgabe in Ordnung.

Im September 2015 publizierte die az eine Übersicht über Kosten der «Tageskarte Gemeinde» in den einzelnen Dörfern und Städten der Region – inklusive der Information, ob die Gemeinden ihre Tageskarten auch an Auswärtige abgeben. Und prompt wurden diese Gemeinden von den SBB gemahnt.