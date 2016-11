Eigentlich hatten die Küttiger und Rombächler damit gerechnet, am Infoabend erstmals ein konkretes Projekt für das neue Garderobengebäude der Sportanlage Ritzer zu sehen. Doch mehr als eine Stellwand mit aktuellen Fotos und einem A4-grossen Stück Kunstrasen zum Anfassen gabs nicht. «Wir haben den Mund zu voll genommen», sagte Gemeinderat Tobias Leuthard denn auch bei der Begrüssung. Zwar habe die Jury ein Siegerprojekt erkoren, «aus rechtlichen und formalen Gründen» dürfe man dieses aber noch nicht bekannt geben. Zu diskutieren gabs am Infoabend trotzdem genug. Denn in der Sportanlage Ritzer stehen Millioneninvestitionen an. Das erste Geschäft kommt am 7. Dezember vor die Gmeind.

Das Gebiet zwischen Tennisplatz, Badi und Bibersteinerstrasse war bis in die 1950er-Jahre ein Steinbruch. 1957 erwarb es die Gemeinde Küttigen von den Jura-Cement-Fabriken. Ab 1958 betrieb die Stadt Aarau dort eine Deponie. Nach 15 Jahren – schneller als gedacht – war das Loch gefüllt und ab 1977 wurde der Ritzer wie geplant als Sportanlage genutzt. Das Problem ist: Eine Deponie ist ein organischer Körper. Der Boden verdichtet sich und sackt zusammen, aber nicht gleichmässig. So entstehen tiefe Gräben in den Spielfeldern, längst sind Elitematches darauf nicht mehr möglich. Nur das Spielfeld 6 liegt auf festem Grund.

Investition 1: Deponiesanierung

Das Gebiet ist im Kataster für Deponien mit Sanierungsbedarf eingetragen und wird laufend überwacht. Wie viel die Sanierung kosten wird, ist noch unklar, 2017 werden die Zahlen bekannt. Sicher ist: Bund und Kanton übernehmen 70 Prozent. Den Rest zahlen Aarau und Küttigen. Leuthard: «Über die Sanierung sage ich immer zwei Dinge. Erstens: Wir müssen nicht ausbuddeln. Zweitens: Wir haben kein Kölliken.» In der Deponie lagere wohl wirklich nur Hausmüll und Schutt. Gemacht werden muss eine Wassersanierung: Am Fuss der Deponie leitet ein Stollen das Deponiewasser in die Kläranlage ab. Der muss erneuert werden. Auch eine Gassanierung ist nötig: Die Deponieoberfläche wird abgedichtet, das darunter gebildete Methangas abgesaugt. Auch danach kann sich das Gelände noch senken, allerdings nicht mehr im heutigen Ausmass. Schäden an den neu zu erstellenden Naturrasenfeldern (Kostenpunkt: ca. 0,8 Mio. Franken) liessen sich einfach beheben.

Investition 2: Garderobengebäude

Auch das Garderobengebäude steht auf der alten Deponie und hat unter deren Bewegungen gelitten. «Die Türen gehen nicht zu, und wer aufs Klo will, muss gegen den Berg anlaufen», beschreibt Gemeinderat Leuthard den «dramatischen Zustand». Ein Neubau muss her, idealerweise parallel zur Deponiesanierung. Die Grobkostenschätzung liegt bei 3 Mio. Franken. Die Gemeinde rechnet mit einem Beitrag aus dem Swisslos-Fonds. Ausserdem müsse der FC «einen Beitrag im sechsstelligen Bereich» leisten, so Leuthard. Das Geschäft kommt 2017 vor die Gmeind.

Investition 3: Kunstrasen

Wenn die Deponie ab 2018 saniert wird, ist der Spielbetrieb für den FC Küttigen massiv eingeschränkt. Fünf der sechs Spielfelder sind dann gesperrt. Als Ersatz will der Gemeinderat das ausserhalb der Deponie gelegene Spielfeld 6 mit granulatfreiem Kunstrasen ausrüsten. Er ist in Investition und Unterhalt zwar teurer als Naturrasen, benötigt aber keine Regenerationszeit zwischen den Nutzungen und kann zu jeder Jahreszeit intensiv bespielt werden. Die Kosten pro Spielstunde liegen deshalb beim Kunstrasen tiefer als beim Naturrasen. Der Gemeinderat argumentiert, die Investition komme nicht nur dem FC zugute, der durch die vergrösserten Kapazitäten weiter wachsen kann. Man könne das Spielfeld auch vermieten oder anderen Vereinen zur Verfügung stellen. Und man nehme den FC beim Wort: Er solle künftig auch bei Regen und Schnee auf dem Kunstrasen trainieren, wodurch Hallenkapazität frei werde.

Der Gemeinderat beantragt der kommenden Gmeind einen Bruttokredit von 1,6 Mio. Franken (abzüglich 0,25 Mio. aus dem Swisslos-Sportfonds). Das Plenum nahm die Erläuterungen mehrheitlich wohlwollend entgegen – jedoch nicht nur: «Die Fenster in der Schule werden nur noch alle zwei Jahre geputzt, aber gegenüber dem Sportverein ist man grosszügig», sagte eine Dame, und ein Herr fragte: «Kann sich der Chüngelizüchterverein jetzt auch von der Gemeinde ein neues Clubhaus bauen lassen?» Leuthard betonte, die Gemeinde unterstütze auch verschiedene andere Vereine. «Uns ist bewusst, dass es sich um einen riesigen Betrag handelt, über den man streiten kann, und dass auch andere ihre Bedürfnisse daraus ableiten. Aber der Gemeinderat steht hinter diesem Generationenprojekt.»