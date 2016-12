Die Migros Aare erhöht ihre Lohnsumme um 0,7 Prozent. Auch hier bekommt nicht jede Verkäuferin mehr: Die Anpassungen erfolgen individuell. Gut sieht es auch für die Angestellten der Migros-Produktionsbetriebe in Suhr, Buchs und Gränichen aus: «Die Lohnsumme der Mibelle Group wird für 2017 um 0,7 % erhöht», erklärt Sprecherin Nicole Thaler. Die Zuteilung erfolge auf individueller Basis. Bei Chocolat Frey gibt es dagegen eine generelle Lohnerhöhung: irgendwo zwischen 0,3 und 0,7 % (Höhe noch unbekannt). Keine konkrete Zahl nennt auch die Jowa, aber den Hinweis, die Erhöhungen erfolgten entsprechend der Leistungen der Mitarbeitenden.

Coop hebt landesweit die Lohnsumme um 0,5 % (individuelle Anpassungen). «Dies gilt auch für Mitarbeitenden in der Region Schafisheim/Hunzenschwil», sagt Sprecher Ramón Gander.

Möbel Pfister will sich nicht festlegen. «Es gibt jeweils individuelle Lohngespräche, die auf strukturellen und funktionellen Kriterien basieren», erklärt Sprecher Alfredo Schilirò.

Klar ist dagegen die Situation bei den Jura-Cement-Fabriken AG in Wildegg: Die Löhne werden nicht erhöht, aber es wird eine Sonderprämie von 500 Franken ausbezahlt. «Und ein bezahlter Vaterschaftsurlaub von 5 Tagen eingeführt», so HR-Chef Markus Renggli.

«Die Zehnder-Firmen in der Schweiz mussten sich aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation, den Marktaussichten unserer Industrie sowie aufgrund der hohen Personalkosten in der Schweiz für eine Nullrunde entschliessen», schreibt Isabelle Arnitz. Der Entscheid werde von der Personalvertretung mitgetragen. Er helfe, die Kostenunterschiede gegenüber den Nachbarländern nicht noch grösser zu machen.

In einer ähnlichen Situation sind die tausenden Angestellten des Kantons. Etwa die Lehrer. Sie bekommen keine Lohnerhöhung. Die Stadt Lenzburg erhöht die Lohnsumme um 0,6 % (individuell). In Aarau wird dem Volk ein Plus von 0,5 % beantragt (der Stadtrat entscheidet später, ob individuell oder generell). Bei AAR Bus+Bahn (BBA und WSB) gibts keine generelle Erhöhung, aber einzelne Anpassungen von Lohnbändern zur Steigerung der Arbeitsmarktattraktivität. Und wer befördert wird, bekommt mehr. Eine Nullrunde gibts für die reformierten Pfarrer und die Angestellten der kantonalen Landeskirchlichen Dienste.

Im Kantonsspital Aarau, einem der grössten Arbeitgeber der Region, gibts fast eine Nullrunde: Für individuelle Anpassungen steht einzig der Fluktuationsgewinn zur Verfügung. Bei Hirslanden wird im Frühling (Geschäftsabschluss per 1. April) über die Lohnsumme entschieden. Im Suhrer Krankenheim Lindenfeld gibts 0,75 % (individuell).