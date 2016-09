Die Schweizer Armee vermisst mehrere Kilogramm Sprengmittel. Das Militär hat das mutmassliche Verschwinden letzte Woche bei einer Kontrolle von Munitionskisten der Infanterie-Durchdiener-Rekrutenschule 14 in Aarau festgestellt. Das teilt das eidgenössische Departement für Verteidigung (VBS) am Montag in einem dürren Communiqué mit.

Um wie viel Kilogramm es sich genau handelt? "Da gehen wir nicht ins Detail", sagt Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage der az. Um was für Sprengstoff es sich handelt? "Das wissen wir noch nicht", antwortet er. Die Militärjustiz habe die Untersuchung des Sachverhalts umgehend eingeleitet.

"Alle Möglichkeiten offen"

Mutmassliches Verschwinden bedeutet in diesem Fall: Die Armee weiss gar nicht, ob der Sprengstoff tatsächlich verschwunden ist. "Alle Möglichkeiten sind offen", räumt Reist unumwunden ein. Es könne sein, dass ein Fehler beim Führen des Inventars vorliege. Es sei aber auch ein Verlust oder ein Diebstahl denkbar. Die Militärjustiz ermittle in alle Richtungen.

Wahrscheinlich sei es seit der letzten Kontrolle zum Verlust gekommen. Wann diese stattfand, lässt er offen. Gelagert waren die Munitionskisten mit dem Sprengstoff in einem Munitionsmagazin, zu dem nur speziell befugte Personen der Armee Zugang haben.

Sicher ist auch nicht, ob bei einem Diebstahl nur Angehörige der Schweizer Armee als Täter in Frage kommen. Dass Nicht-Armee-Angehörige den Sprengstoff gestohlen haben, sei "rein hypotethisch" möglich, sagt Reist.

Klar ist dagegen: So ein Fall ist bei der Armee "sehr, sehr selten", wie Sprecher Reist sagt. Selbst ist er seit 21 Jahren in verschiedenen Positionen in der Armee-Kommunikation tätig. "An einen Fall in dieser Grössenordnung kann ich mich nicht erinnern", hält er fest.