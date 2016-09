Dies berichtet das eidgenössische Departement für Verteidigung (VBS) am Montag. So sei bereits vergangene Woche bei einer Kontrolle von Munitionskisten in der Infanterie Durchdiener Rekrutenschule 14 (Inf DD RS-14) in Aarau ein mutmasslicher Verlust von Sprengmitteln festgestellt worden. Eine Untersuchung des Sachverhalts sei umgehend eingeleitet worden.

Die Untersuchung des mutmasslichen Verlustes von Sprengmitteln, welcher im Bereich von mehreren Kilogramm liegt, wird durch die Militärjustiz vorgenommen, schreibt das VBS weiter in seiner Mitteilung.