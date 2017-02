Sportlich reiten die FC Aarau Frauen auf einer Erfolgswelle. In der Nationalliga B führen sie die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an, schiessen am meisten Tore (3,4 pro Spiel) und kassieren die wenigsten Gegentreffer (0,8 pro Spiel). Einen wesentlichen Anteil an der beeindruckenden 34:8-Tordifferenz hat die 20-jährige Mara Gloor. Sie hat in der laufenden Meisterschaft bereits neun Mal getroffen und steht damit in der NLB-Torschützenliste auf Platz zwei – hinter Teamkollegin Julia Höltschi mit 14 Treffern.



Dass sich Mara Gloor bereits wieder derart treffsicher zeigt, ist keine Selbstverständlichkeit, hatte sie vor dieser Saison doch ein Jahr pausieren müssen. Im August 2015 riss sie sich im letzten Testspiel vor dem Saisonstart das Kreuzband im linken Knie und musste sich operieren lassen. Statt auf dem Fussballfeld dem Ball hinterherzujagen und Tore zu schiessen, standen für Mara Gloor Physiotherapiesitzungen und Kräftigungseinheiten auf dem Programm. Und das zehn Monate lang. Keine einfache Zeit für Mara Gloor, die sich davor noch nie ernsthaft verletzt hatte.



Erstes Tor im zweiten Spiel



«Vor allem am Anfang war die Vorstellung schlimm, dass ich so lange ausfallen würde und ohne Fussball auskommen muss», blickt sie zurück. «Als ich dann Fortschritte gemacht habe, wurde ich ungeduldig und wollte unbedingt wieder spielen. Da musste ich mich zwingen, nicht zu früh wieder mit dem Fussballspielen zu beginnen.» Erst im Juni des letzten Jahres betrat sie erstmals wieder den Rasen und tastete sich langsam an die Mannschaft heran. Seit August darf sie wieder uneingeschränkt mit dem Team trainieren.



Eine lange Angewöhnungszeit brauchte die 20-Jährige nach ihrer Rückkehr aber nicht. Schon im ersten Meisterschaftsspiel Ende August stand sie im Aufgebot des NLB-Teams und bereits in der zweiten Partie traf sie zum ersten Mal. «Ich bin selber überrascht, wie schnell es wieder rund lief. Am Anfang fehlte mir nach der langen Pause noch etwas die Orientierung auf dem Platz, aber meine Mitspielerinnen unterstützten mich super und so fand ich meinen Rhythmus schnell wieder», sagt Gloor, die ihre Fussballkarriere im Alter von zehn Jahren beim FC Othmarsingen lanciert hatte.



Die Nati A ist das Ziel



Der Vater eines Schulkameraden hatte ihr geraten, sich doch einem Fussballverein anzuschliessen. «Ich hatte zuvor einfach mit den Jungs meiner Klasse auf dem Pausenplatz Fussball gespielt», so Gloor, die sich im Fussballclub sofort wohl fühlte. Ganz im Gegensatz zum Geräteturnen, das sie vor ihrer Fussballkarriere ausprobiert hatte. «Dort bin ich im Training davon gelaufen. Das war nichts für mich», erinnert sie sich lachend.

Auf dem Fussballplatz machte sie dagegen schnell Fortschritte. Vom FC Othmarsingen wechselte sie in die Aargauer Auswahl, spielte daraufhin in der U18-Mannschaft der FC Aarau Frauen und wechselte dann in die Nachwuchsabteilung von YB nach Bern. Seit gut zwei Jahren ist sie wieder zurück bei den FC Aarau Frauen und verfolgt ein grosses Ziel: den Aufstieg in die Nati A.



Ein Aufgebot für die Nationalmannschaft oder eine Karriere im Ausland sind für die 20-Jährige, die kurz vor den KV-Abschlussprüfungen steht, dagegen kein Thema mehr. «Davon habe ich früher geträumt. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich die berufliche Sicherheit brauche und das Fussballspielen für mich einfach der perfekte Ausgleich ist – am liebsten mit den FC Aarau Frauen in der Nati A.»