Die Bühnenversion von «Lokalbericht» ist eine Produktion von Kollektiv-20-14 in Koproduktion mit dem Theater Tuchlaube. Die Aufführung steht im Zusammenhang mit den Ausstellungen im Forum Schlossplatz und im Stadtmuseum, die sich aus unterschiedlicher Perspektive dem Roman annähern (Vernissage 21. Oktober). Gespielt wird das Stück in der Tuchlaube an folgenden Daten: 22.10., 20.15 Uhr (Uraufführung); 26.10, 20.15 Uhr (19.30 Uhr: Einführung durch den Germanisten Simon Zumsteg); 28.10., 20.15 Uhr (anschliessend Publikumsgespräch); 29.10., 20.15 Uhr; 30.10., 17 Uhr; 1. 11., 20.15 Uhr. Vorverkauf/Reservationen: www.tuchlaube.ch und aarau info, Metzgergasse 2, 062 834 10 34. (az)