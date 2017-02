Besonders geachtet habe die Stadtpolizei auch auf den «Missbrauch der Güterumschlagfelder an der Kasinostrasse», berichtet Ringier. Die Stapo erwische immer wieder Autofahrer, die dort während der ganzen Mittagspause parkieren, was nicht erlaubt sei. «Das gibt dann eine teure Mittagspause.» Überhaupt beobachte die Polizei relativ viele unkorrekt abgestellte Autos im Bereich «Zwischen den Toren» oder «Holzmarkt». «Die Leute haben oft wenig Ahnung, was erlaubt ist und was nicht», konstatiert Ringier. «Beim Holzmarkt zum Beispiel hat es kein Parkverbotsschild, weil es keines braucht. In der 20er-Zone darf man grundsätzlich nicht parkieren, ausser es hat hierfür markierte Parkfelder.»

Die Stapo ist 2016 insgesamt 26 253 Stunden uniformiert patrouilliert und hat 3392 Stunden für die Kontrolle geparkter Autos aufgewendet. Etwa 15 000 Parkbussen wurden ausgestellt.

Nachtruhestörung und Streitereien

158 Mal musste die Stapo ausrücken, weil sich jemand in seiner Nachtruhe gestört fühlte. «Ob wir dann gleich Bussen ausstellen, hängt sehr davon ab, ob sich die Lärmverursacher einsichtig zeigen», sagt Ringier. Hotspots seien im Sommer die Aareufer, öffentliche Plätze und Pärke, im Winter das Innere des Citymärts. Wegen Verdachts auf häusliche Gewalt wurde die Stapo 144 Mal aufgeboten, 324 musste sie intervenieren, weil sich im öffentlichen Raum Leute gestritten haben.

83 Anzeigen wegen Betäubungsmittelvergehens hat die Stadtpolizei gemacht, wovon mehr als die Hälfte im Ordnungsbussenverfahren unkompliziert abgewickelt wurden. «Wir machen nicht gezielt Jagd auf Kiffer», sagt Ringier. Nur, wenn der Patrouille etwas auffalle – etwa der Geruch – schreite sie ein.

Beschäftigt habe die Stadtpolizei auch «die äusserst dynamische Thematik Asylwesen». Ringier betont: «Die wenigsten benehmen sich nicht korrekt. Es sind vielleicht drei Dutzend Leute, die relativ happige Probleme machen. Diese beschäftigen die Polizei und die Medien in einem Ausmass, das die weit über tausend friedlichen Asylsuchenden, die sich auch hier aufhalten, überschattet.»

Mit 90 km/h durch die Innenstadt

Insgesamt führte die Stadtpolizei im letzten Jahr 429 Geschwindigkeitskontrollen durch, rund 80 Prozent in der Stadt Aarau. Von 308 760 gemessenen Fahrzeugen waren 14 395 (knapp 5 Prozent) zu schnell unterwegs. Die meisten Fälle konnten im Ordnungsbussenverfahren erledigt werden, 93 Fahrer wurden an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

Einen besonders krassen Geschwindigkeitsexzess habe es 2016 nicht gegeben, Daniel Ringier erinnert sich jedoch an einen etwas länger zurückliegenden Fall, bei dem ein Autofahrer auf der Bahnhofstrasse kurz vor dem Kreuzplatz mit über 90 km/h auf dem Tacho erwischt wurde.

Die meisten Messungen macht die Stadtpolizei übrigens im Bereich von Schulhäusern. Selbst wenn dort oft niemand beim zu schnellen Fahren erwischt wird. Ringier: «Wir könnten jeden Tag an die Schönenwerderstrasse stehen und dort ernten. Aber das ist nicht das Ziel. Es braucht uns überall, aber überraschend.»

Ein Thema ist auch immer wieder die Videokamera, die das Fahrverbot am Zollrain überwacht. Im Schnitt registriert sie jeden Tag 5 Übertretungen. Jede kostet den Fahrer 100 Franken – insgesamt spült diese Kamera also nahezu 200 000 Franken pro Jahr in die Stadtkasse.

Rund 1,6 Mio. Bussengelder

Gut 100 Ordnungsbussen stellt die Stadtpolizei jeden Tag aus. Wie viel das 2016 eingebracht hat, lässt sich erst grob beziffern – Daniel Ringier rechnet mit etwa 1,6 Mio. Franken. Das Meiste davon kommt aus dem Bereich Verkehr. «Es sind jedes Jahr 5 bis 10 Prozent weniger, obwohl wir gleich viele Kontrollen durchführen», sagt Ringier. «Der Verkehr wird langsamer, weil er an sich selber erstickt.»

2016 gingen 414 Meldungen wegen Velo- oder Mofadiebstahls ein. Gleichzeitig wurden 460 Funde gemeldet. Die Stapo versucht jeweils herauszufinden, wem die Velos gehören. Gelingt das nicht, holt sie nach einer gewissen Zeit der Velohändler ab.