Diese Gemeindeversammlung vom Mittwochabend hatte es in sich. Es standen nicht nur gewichtige Traktanden auf dem Programm - unter "Verschiedenes" gab es gleich mehrfach grosse, wenn auch wenig erfreuliche Neuigkeiten. Gemeinderat Thomas Kaspar verkündete, dass die Oberstufe wohl nicht weiterbestehen könne, weil zu wenige Schüler vorhanden sind. Künftig werden wohl also auch die Sek- und Realschüler aus Küttigen und Biberstein nach Aarau gehen müssen.

Gemeindeammann Dieter Hauser verkündete seinerseits, dass fast alle Gemeinderäte für die Wahl in die nächste Amtsperiode wieder antreten werden - ausser er selber. Hauser ist seit 16 Jahren im Gemeinderat und seit 12 Jahren Ammann.

Die Küttiger Stimmbürger (306 von 4223 waren anwesend, was auch den Gemeinderat positiv überraschte) haben das Budget 2017 mit unverändertem Steuerfuss von 103 Prozent gutgeheissen. Es rechnet mit einem operativen Ergebnis von 414 000 Franken. Das Budget wurde diskussionslos und einstimmig durchgewunken, was wohl einerseits an der guten finanziellen Lage der Gemeinde liegen dürfte, andererseits aber auch an der fortgeschrittenen Stunde. Denn es war 22.30 Uhr als Vizeammann Peter Forster verkündete: "Es ist Budgetversammlung - kommen wir also zum Haupttraktandum".

Zuvor war vor allem die Revision der allgemeinen Nutzungsplanung Siedlung kontrovers diskutiert worden. Die Revision war 2012 an einer Gmeind nochmal an den Gemeinderat zurückgewiesen worden. Im zweiten Anlauf - nach mittlerweile sieben Jahren Planungszeit - klappte es nun doch, die Vorlage wurde unverändert genehmigt. Änderungsanträge, etwa zu künftigen Mobilfunkantennenstandorten oder zum Beizug von Experten bei komplexen Bauvorhaben, fanden bei den Stimmbürgern keine Mehrheit.

Genehmigt wurde auch der 1,6-Mio.-Kredit für den neuen Kunstrasen in der Sportanlage Ritzer. An dieser Investition wird sich der Swisslos-Sportfonds mit 250 000 Franken beteiligen. Zu reden gab die Frage, ob ein verfüllter oder unverfüllter Kunstrasen (also mit oder ohne Granulat) besser sei. Auch im Hinblick auf den anstehenden Neubau des Garderobengebäudes, wofür wohl nächstes Jahr an die 3 Millionen Franken ausgegeben werden sollen, gab es Voten. Man erwarte vom FC Küttigen substanzielle Eigenleistungen, sagte etwa Martin Moor (CVP), der für "Bescheidenheit und Demut" warb. Er sei seit kurzem grosser Fan des FC Stammheim, der sein Clubhausprojekt fast vollständig selber finanziere, so Moor. Es ist anzunehmen, dass dieses Geschäft im nächsten Jahr noch einigen Gesprächsstoff liefern wird. Gemeinderat Tobias Leuthard gab immerhin erstmals konkret Auskunft, wie viel der FC Küttigen wohl an Eigenleistung bringen muss: eine Viertelmillion Franken.

Unbestritten gutgeheissen wurde ein Kredit von 610 000 Franken für die Sanierung der Küche und der sanitären Anlagen im Turnhallenschulhaus Dorf. Die veraltete Infrastruktur hatte schon mehrfach zu Reklamationen geführt.