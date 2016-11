Die Aarauer Biber sind fleissig. Die Spuren ihrer scharfen Zähne sind derzeit im Naherholungsgebiet an der Aare unübersehbar. So etwa im Scheibenschachen, zwischen Zurlindensteg und Rüchlig, vor allem aber am vielbegangenen Philosophenweg. Auf dem Abschnitt zwischen Kettenbrücke und Zurlindensteg stechen Spaziergängern, die dem Aarelauf folgen, gegenüber dem Schlössli zuerst drei mächtige Weiden ins Auge, in die der Biber seine Zähne geschlagen hat.

Rund 200 Meter weiter flussabwärts – etwa da, wo im Sommer die «Schwanbar» steht – bietet sich dem Auge ein wahres Schlachtfeld: Hier versucht der Biber, eine ganze Gruppe mittelgrosser Weiden flachzulegen. Noch einmal rund 100 Meter weiter östlich mussten drei junge Ulmen dranglauben. Das sind die auffälligsten Spuren. Geübte Augen wie etwa jene von Max Jaggi, Leiter Grünflächenpflege der Stadt Aarau, finden jedoch leicht zahlreiche weitere.

Maschengitter als Schutz

Im Oktober 2015 fällte der Biber auf der Zurlindeninsel eine junge Weide. Einfach so, mitten in der Grünanlage, nicht am Flussbord. Die Grünflächenpflege reagierte: Die Weide wurde durch zwei Birken ersetzt. Die Äste der Weide wurden bewusst liegengelassen. Der Biber hat sie, wie Max Jaggi erzählt, rübis und stübis weggeputzt.

Die Birken sollen, wenn sie mal gross sind, den Leuten, die im Sommer gerne auf der Wiese liegen, Schatten spenden. Damit ihnen der Biber nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, werden die jungen Bäume auf der Insel nun durch Maschengitter geschützt.

Auch am Philosophenweg findet man junge Bäume mit einem feinmaschigen Gittermäntelchen «Wir wollen Zukunftsbäume erhalten und schützen sie gezielt», sagt Max Jaggi. Alle Bäume schützen kann und will man nicht. Dass ältere Bäume grundsätzlich nicht geschützt würden, treffe aber nicht zu. Allenfalls reagieren, jedoch nicht präventiv handeln, lautet hier die Devise.

Max Jaggi fasst eine der drei angenagten grossen Weiden am Philosophenweg ins Auge, jene mit dem Nistkasten, den die Jungen Ornithologen angebracht haben. Bei diesem Baum, sagt er, dürfte sich ein Schutz lohnen. «Hier werden wir wohl reagieren.» Eine alte Nagestelle sei das, die der Biber nun reaktiviert habe.

Keine Gefahr für Spaziergänger

Der Chef Grünflächenpflege hat sich versichert: Die bisher vom Biber angegriffenen Bäume am Philosophenweg werden alle gegen das Wasser hin fallen. Für die Spaziergänger besteht demnach keine Gefahr. Wo eine solche bestünde, macht Jaggi deutlich, «würden wir den Baum entlasten oder fällen».

Klar ist auch: Sollte sich der Biber an die Bäume der parkähnlichen Anlage rund um die Schwanbar heranmachen, würden diese geschützt. Auf Maschengitter verzichtet wird aber bei Eschen, da diese früher oder später wohl eh der Eschenwelke zum Opfer fallen.

Der Biber ist ein reiner Pflanzenfresser. Er liebt Weichholz, insbesondere Weiden. In zweiter Priorität macht er sich an Pappeln heran. Oberhalb der Aarauer Badi hatte ein Biber begonnen, eine grosse Säulenpappel zu traktieren. Der Baum wurde geschützt. Nicht immer jedoch gelingt es, rechtzeitig zu reagieren: Bei der Feuerstelle neben dem «Summertime» starb eine angenagte Weide ab, obschon sie noch ein Gitter erhalten hatte. Sie wurde dann durch eine Eiche ersetzt.

Eine Garantie, dass der Biber eine weniger bevorzugte Baumart verschont, gibt es aber nicht. Der Biber habe auch schon mal eine Föhre gefressen, obschon Nadelgehölz auf seinem Speisezettel nicht zuoberst stehe, erzählt Max Jaggi. Warum? «Er braucht das Harz, um den Schmelz seiner Zähne zu härten.» Wenn er Hunger hat, ist der grösste Nager Europas nicht wählerisch. «Dann», sagt Jaggi, «nimmt er alles.» Die Quarzsandpaste, die man – als Alternative zum Maschengitter – auf den Baum streichen könne, nütze darum manchmal nichts.

Der Biber als Mitarbeiter

Manchmal nimmt der Biber der Grünflächenpflege auch Arbeit ab. Zwischen Schwanbar und Zurlindensteg liegt ein abgestorbener Baum im Wasser. Ein beliebter Sitzplatz für Wasservögel. Hier hat man eine Sichtschneise geschaffen, die den Blick freigibt auf die Aare und das gegenüberliegende Ufer.

Max Jaggi kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. «Dafür dass die Schneise nicht wieder zuwächst, sorgt der Biber. Alles was hier ausschlägt, frisst er weg.» Nur: Ein paar Meter weiter ostwärts hat er für eine weitere Sichtschneise gesorgt. «Die wäre eigentlich nicht nötig», sagt Jaggi. Aber was solls? Die jungen Ulmen sind nun mal gefällt.