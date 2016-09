Die Aarauer Kultband Hi-Grip feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Die az hat mit Leadsänger René «Sidi» Wernli über Veränderungen in der Musikbranche und das heutige Konzertpublikum der dienstältesten Rock-’n’-Roll-Band der Stadt gesprochen.

Herr Wernli, Wie ist Hi-Grip eigentlich entstanden?

René «Sidi» Wernli: Ich habe 1986 bereits in einer Punkband gespielt, genau so wie Tobias Maurer. Seine Band hat im damaligen Plattenladen an der Aarauer Kasinostrasse, dem «Pastorini», ein Inserat aufgehängt, in dem sie ein neues Mitglied suchten. So haben wir uns kennen gelernt und kurz später eine eigene Band gegründet, zu der dann die restlichen Mitglieder nach und nach dazukamen. Im Laufe der 30 Jahre gab es immer wieder Wechsel in der Besetzung, heute sind wir zu viert unterwegs – Tobias und ich sind noch die aus der «Originalbesetzung».

Wer inspiriert euch?

Wir haben uns ja Mitte der 80er-Jahre formiert und damals waren natürlich Bands wie The Cramps, The Meteors oder Gun Club Kult. Daran haben wir uns orientiert, aber ich finde, nach 30 Jahren haben wir mittlerweile unseren eigenen Stil gefunden. Wir wollten nie eine politische Message vermitteln, sondern vor allem Spass haben auf der Bühne. Das ist bis heute so geblieben.

Euer grosser Durchbruch kam schon wenige Jahre nach der Gründung: Eure erste LP, «Rock ’n’ Roll Recycling», wurde von Musikmagazinen wohlwollend besprochen und auch in den grössten Radiostationen des Landes mehrmals täglich gespielt. Hat euch das überfordert?

Nein, eigentlich nicht. Das war natürlich ein tolles Gefühl, mit vergleichsweise wenig Aufwand einen solchen Erfolg feiern zu können. Wir spielten daraufhin ja wirklich auf sämtlichen Bühnen hier in der Schweiz, in kleinen Clubs und auf grossen Festivals, und tourten durch Europa. Das war eine fantastische Zeit.

Was sind deine persönlichen Highlights?

Wir haben über tausend Shows in halb Europa gespielt, da ist es nicht einfach, eines herauszupicken. Aber ein Highlight war auf jeden Fall unser Gig mit den meisten Zuschauern: 1989 haben wir in Danzig vor über 3000 Leuten gespielt. Der wildeste Abend hingegen hat sich in der Schweiz abgespielt, als Headliner am CH-Rock-Fest im Fri-Son in Fribourg, das Konzert wurde damals live auf Radio DRS übertragen. Am gleichen Tag haben wir vorgängig bereits in Neuenburg gespielt und waren eigentlich total durch – aber eben auch schon perfekt eingespielt. Das war damals fast schon an der Tagesordnung für uns. In Rotterdam haben wir wiederum in einer alten Kirche gespielt – das war schräg, aber sicher eine der besten Locations für uns.

Nun kehrt ihr für euer Jubiläum wieder nach Aarau, eure Ursprungsstadt zurück.

Ja, und wir freuen uns wahnsinnig darauf! Im Flösserplatz haben wir eines unserer ersten Konzerte gespielt und es hat eine schöne symbolische Kraft, jetzt wieder an diesen Ort zurückzukehren. Es ist auch immer schön, zu sehen: Unser Publikum wächst mit uns mit und gleichzeitig machen wir Musik, die auch den Jungen gefällt: Unser Konzertpublikum umfasst von der Altersspanne her etwa die 30 Jahre, in denen wir jetzt Musik machen. Ein gutes Zeichen, finde ich!

Konzert am Freitag, 23. September: «Celebration: 30 Jahre Hi-Grip», Support: The Vibes, ab 20.30 Uhr, Flösserplatz Aarau.