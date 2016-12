An Silvester wird Ömer zum letzten Mal in seinem Imbisswagen am Gaben

stehen. Drei Tage nach seinem 81. Geburtstag am 28. Dezember («Auch dann arbeite ich.»).

Ömer kam 1962 in die Schweiz. Aus der Türkei, wohin er nach seiner Jugend in Mazedonien (damals Jugoslawien) ausgewandert war.

In der Schweiz fand er mit Ruth die Liebe seines Lebens. Um 1980 erfolgte der Einstieg in die Gastronomie. «Im ‹Gambrinus› in Kaisten», erinnert sich Ömer. Dann folgte der Wechsel nach Aarau. Zuerst in die «Zunftstube» (heute «El Camino»), wo es die legendären gefüllten Peperoni gab. In dieser Phase kaufte er den Imbiss-Wagen, in dem er noch heute am Grill steht. Nach der «Zunftstube» wirteten die Akyüzs im «Leiterli» (heute «Telliegge»). Anschliessend hatten sie ihren eigenen festen Imbiss an der Ecke Rathaus-/Kronengasse (heute SteinGrill). (uhg)