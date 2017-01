Falls die Mehrkosten nun tatsächlich nur 3 Millionen betragen, und falls die Stadt Aarau dieses Geld alleine aufbringen müsste, könnte der Einwohnerrat den Zusatzkredit sprechen. Eine Volksabstimmung an der Urne wäre erst ab Summen von über 6 Millionen Franken obligatorisch. Der Einwohnerrat könnte den Entscheid aber auch von sich aus dem Referendum unterstellen und vors Volk bringen, wie schon damals, als der Keba-Umbau 3 Millionen teurer wurde als geplant.

Die HRS Real Estate AG ist dem Vernehmen nach immer noch in den Abklärungen, wie viel die Gesamtkosten des Stadions am Ende betragen sollen. Dem Vernehmen nach wird sie der Stadt in wenigen Wochen bekannt geben, mit wie viel Mehrkosten sie rechnen muss. (NRO)