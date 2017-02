Seit Menschengedenken ist die Ecke Kasinostrasse/Apfelhausenweg, das Geschäft zwischen dem «Bernheim» und der Boutique Metro, eine feine Adresse für Parfüms. Früher unter dem Namen Racine, seit einigen Jahren unter dem Namen Strickler & Nell. Doch zu kaufen gibt es dort gegenwärtig nichts mehr. Am Mittwoch ist der Konkurs über die Firma Strickler & Nell eröffnet worden. Und seit Freitag hängen grosse Plakate in den Schaufenstern, die auf eine «Konkursamtliche Liquidation» an drei Tagen im April hinweisen.

Warum die Eile? In der Konkursmasse hat es exklusive, teure Produkte. Die Stammkunden der jetzt geschlossenen Parfümerie sollen auf den Schnäppchen-Verkauf ab dem 22. April aufmerksam gemacht werden.

An der Eingangstüre steht: «Ab Montag, 20. Februar sind wir wieder ganz für Sie da: Das komplette Team von Strickler &Nell wird neu zur Firma ‹SoWohl› und bietet ihnen am gleichen Standort weiterhin im 1. Stock die professionelle, aufmerksame Art von Podologie und Kosmetik an.» Der Laden im Parterre bleibt geschlossen. (uhg)