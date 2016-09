Mit dem Essen in der Kirche greifen Sie ein Stück weit auf das urchristliche Agape-Mahl zurück?

Ja, auch vom Gedanken her, dass das gemeinsame Essen – sich gegenseitig gastfreundlich begegnen, zusammen an einem Tisch sitzen – etwas Wichtiges

im christlichen Sinn ist.

In Deutschland sind Kirchentage richtige Massenveranstaltungen. In der Schweiz ist es offenbar schwieriger, die Leute hinzubekommen. Welche Erwartungen haben Sie da mit Blick aufs kommende Wochenende?

Wir alle vom Team haben gesagt: «Das ist ein Versuch. Wir probieren das und schauen mal, wie unsere Gemeindeglieder reagieren.» Es ist uns bewusst, dass es hier nicht einfach ist, die Gemeindeglieder zu mobilisieren. Beim Gastmahl werden wir etwas über hundert Leute sein. Vielleicht kommen auch ein paar mehr. Bei den zehn Ateliers am Samstag ist es schwierig abzuschätzen, wie viele Leute da kommen werden. Sicher wird sich das Ganze stark verteilen. Am Sonntag ist Bettag. Das ist dann wieder traditionell. Und die vier Chöre singen seit Jahren am Bettag.

Die lange Nacht der Kirchen findet – zum ersten Mal – im ganzen Kanton Aargau statt. 80 Kirchen machen mit. Das gabs auch schon in andern Ländern.

In Österreich lief das sehr gut. So haben sich bei uns Mitarbeitende der Landeskirchen gesagt: «Das probieren wir auch.» Wir wollen zeigen, dass wir nicht verstaubt, sondern offen sind, dass es bei uns auch sehr lebendig zugehen kann. So war für uns klar: Die lange Nacht der Kirchen bauen wir ein in unser Programm. Und hier in Aarau sind, anders als sonst im Kanton, nicht nur die Landeskirchen, sondern alle acht Gemeinden dabei, die auch am Kirchentag mitmachen.

Impressionen vom Stadtkirchenfest Aarau im Sommer 2012: