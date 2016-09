Die für die nächsten Jahre geplanten Investitionen der Stadt Aarau sollen umgehend kritisch überprüft werden. Das verlangt die Fraktion von Pro Aarau, Grünliberalen und EVP. Konkret will die im Einwohnerrat über neun Sitze verfügende Fraktion, dass mindestens drei Planungskredite 2017 dem freiwilligen Referendum unterstellt werden: Fussballstadion, Alte Reithalle und Hallenbad.

Die auf die Stadt zukommenden Investitionskosten für diese drei Projekte liegen total deutlich über 30 Mio. Franken. Mit der Unterstellung der entsprechenden Planungskredite unter das Referendum möchte die Fraktion verhindern, «dass unnötige teure Planungsprozesse ausgelöst» und die Projekte selber «am Schluss von der Stimmbevölkerung aus Kostengründen abgelehnt werden».

Der Vorschlag ist dem Unbehagen der Fraktion über das Budget 2017 entsprungen. Dass er in der Budgetdebatte vom 17. Oktober gute Karten hat, zeigen die Reaktionen der grossen Einwohnerratsfraktionen. Insbesondere der Einbau eines neuen Theaters in die Alte Reithalle, für dessen Planung ein Zusatzkredit von 1,4 Mio. Franken im Investitionsbudget 2017 eingestellt wurde, könnte im Falle einer Volksabstimmung auf der Strecke bleiben.

Grundsätzlich nehme die SP-Fraktion den Vorschlag von Pro Aarau, GLP und EVP positiv auf, sagt Fraktionschef Oliver Bachmann auf Anfrage. «Bei der gegenwärtig angespannten Finanzlage wird das Volk entscheiden müssen, was es will.» Welche Projekte konkret überprüft, welche Planungskredite an die Urne gebracht würden, müsse allerdings im Einzelnen angeschaut und bestimmt werden. Sprich: Der Einwohnerrat könnte durchaus weitere Planungskredite – neben den drei namentlich erwähnten – freiwillig dem Referendum unterstellen.

Referendum ohnehin geplant

Die SVP hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihr das Projekt Alte Reithalle aus finanziellen Gründen ein Dorn im Auge ist. Wenn gewisse Investitionen noch einmal geprüft werden, stört das Fraktionspräsidentin Susanne Heuberger im Grundsatz gar nicht, im Gegenteil. Es sei konsequent nur das Notwendige zu realisieren, fordert sie. Wenn die Fraktion Pro Aarau, GLP, EVP den 1,4-Millionen-Zusatzkredit für die Reithallenplanung freiwillig dem Referendum unterstellen wolle, sei die SVP einverstanden. Heuberger gibt auf Anfrage zu verstehen, dass ihre Fraktion ohnehin die Absicht hatte, das Referendum zu ergreifen, falls die 1,4 Millionen im Einwohnerrat durchgehen sollten.

Beim Fussballstadion möchte Heuberger erst einmal abwarten, bis verlässliche neue Zahlen vorliegen. Ablehnend äussert sich in diesem Punkt FDP-Fraktionspräsidentin Martina Suter: Zum neuen Stadion liege bereits ein Volksentscheid vor, den es zu akzeptieren gelte.

In Sachen Reithalle verfolgt die FDP-Fraktion nach den Worten von Martina Suter die Linie des Stadtrates. Dieser steht zurzeit in Verhandlungen mit Privaten, um die Finanzierbarkeit von Projekt und Betrieb zu klären. Die FDP unterstützt diese Bemühungen. Es gebe, so Suter, «schon noch private Geldgeber, die für kulturelle Projekte das Portemonnaie öffnen». Und wenn es um die Frage geht, den Planungs- respektive Zusatzkredit für die Reithalle dem Volk vorzulegen? «Ich denke», sagt dazu Martina Suter, «da würden wir schon mitmachen.»