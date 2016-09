«Es gewinnt die Nummer fünf, le numéro cinq.» Als der Platzspeaker den provisorischen Einlauf im Grossen Preis der Schweiz, dem mit insgesamt 50 000 Franken dotierten Jagdrennen über 4200 Meter, bekannt gab, war der Führerin des aus Frankreich angereisten Favoriten Chiffre d’Affaires die Konsternation anzusehen. Das war doch nicht möglich, alles ein Irrtum!

Dass es ganz knapp gewesen war, dürften zwar alle 6500 Zuschauer gestern im Schachen realisiert haben. Kaum jemand aber hatte wohl den kleinen Bebel, die Nummer fünf, je in Front gesehen.

Und doch: Das Zielfoto beweist es: Das Pferd mit dem weissen Bodenblender, dem flauschigen Ring auf der Nase, streckte im entscheidenden Moment die Nase um ein paar wenige Zentimeter weiter nach vorne als sein Antipode. Vor und nach dem Zielstrich hatte dagegen Chiffre d’Affaires, so schien es, stets die Nase vorn.

Recht hatte daher Trainer Andreas Schärer, der bei der Siegerehrung einräumte, ein wenig Glück sei natürlich immer auch dabei. Allerdings hatte der 36-Jährige, der in Dielsdorf trainiert, immer grosse Stücke auf Bebel gehalten und den fünfjährigen Halbblüter nicht ohne Ambitionen für den GP Schweiz vorbereitet.

Der Wallach, der die Farben der Besitzergemeinschaft Falk + Cattoni trägt, lief dieses Jahr stets aufs Podest, ausser in Dielsdorf, wo er auf tiefem Geläuf eine horrende Pace vorlegte und am Ende einbrach.

Favorit schon letztes Jahr Zweiter

Schon 2015 war Chifffre d’Affaires Zweiter geworden, um Hals geschlagen vom zweifachen GP-Schweiz-Sieger Kemaliste. «Vielleicht kommen wir nächstes Jahr wieder», sagte damals Trainerin Louisa Carberry. Die Engländerin, die im Westen Frankreichs trainiert, hielt Wort.

Und dieses Jahr sah auf dem Papier alles viel einfacher aus: Kemaliste war beim Vorbereitungsrennen in Vichy vor einem Monat verunglückt und sein Besitzer Peter Baumgartner zog am Freitag kurzfristig seine zwei gemeldeten Starter zurück.

So kamen gerade mal vier Pferde an den Start, und beim ersten Tribünensprung verlor erst noch der Reiter von Blingless das Gleichgewicht. Da warens nur noch drei. Dass der Frontrunner Chiffre d’Affaires, der zuletzt in der Grand Steeplechase de Dieppe bessere Pferde zu Statisten degradiert hatte, trotzdem nicht gewann, lag vielleicht an der unerwartet defensiven Reitweise von Philip Carberry.

Chiffre d’Affaires war zwar von Anfang an vorn, doch ein Tempo, das die Konkurrenz überfordert und das Rennen frühzeitig entschieden hätte, schlug sein Jockey nie an. So entschied im Finish eben der Zufall.

Im Rahmenprogramm gab es zwei Aargauer Siege: Der Oberkulmer Michael Huber gewann auf Be My Hope das Hürdenrennen und Stall Mahals Manzano siegte im Flachrennen über 2600 Meter.