Herr Pallas, Sie bezeichnen sich als eine der schweizweit führenden Klinikgruppen. Was heisst das konkret?

Georgos Pallas: Im Gegensatz zu anderen privaten Spitalketten sind wir eine Klinikgruppe mit Spezialgebieten: Wir haben uns auf Augen, Haut, Venen und Schönheit spezialisiert. In diesen Bereichen sind wir schweizweit führend.

In Zahlen?

Im Augenbereich haben wir heute über 50 Ärzte und über 150 000 Patientenkontakte pro Jahr. Die ganze Gruppe hat etwa 500 Angestellte.

Der Umsatz?

Wir sind ein Familienunternehmen, das keine derartigen Zahlen publiziert.

Wie ist die Pallas-Gruppe letztes Jahr gewachsen?

Wir haben in den vergangenen vier Jahren etwa 40 Millionen in neue Geräte und Standorte investiert. Auch 2016 konnten wir Standorte eröffnen. Etwa in Affoltern am Albis und in Zumikon. Was uns Sorgen bereitet, sind die Entwicklungen auf dem Tarifgebiet. Der ambulante Tarif Tarmed wird überarbeitet – und wir wissen nicht, wohin der Weg geht. Wir begegnen dieser Entwicklung, indem wir unsere Prozesse optimieren.

Das heisst?

In gewissen Bereichen der Medizin gilt vereinfacht gesagt: Hohe Fallzahlen = bessere Qualität = Kosteneffizienz. Das erreichen wir mit Spezialisierung auf bestimmte Fachgebiete und Wachstum.

Wird die Entwicklung der Pallas-Gruppe durch das schweizerische Gesundheitssystem gehemmt?

Das würde ich so nicht sagen. Aber die Herausforderung besteht darin, dass jeder Kanton seine eigene Gesetzgebung hat. Da wir in fünf Kantonen tätig sind, wäre eine Vereinfachung der Abläufe für uns und für unsere Patienten wünschenswert.

Werden Innovationen zu wenig belohnt?

Volkswirtschaftlich gesehen hat es im Gesundheitswesen viele Fehlanreize. So sind die Spitaltarife in gewissen Gebieten immer noch kostenorientiert. Wenn man mit Innovationen Kosten reduzieren kann, wird man eher bestraft als belohnt. Ein Beispiel: Medizinprodukte dürfen wir dem Patienten zum Einkaufspreis plus zehn Prozent abgeben. Wenn wir durch geschickten Einkauf den Preis halbieren, bekommen wir auch weniger von den zehn Prozent. Das hemmt Effizienzinnovationen – wir machen es aber trotzdem.