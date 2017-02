Bis zum 20. März liegt im unteren Rathaus das Baugesuch für das Provisorium Kindergarten Gönhard auf. Dieses wird benötigt während der in den Sommerferien anlaufenden Bauzeit, die der Erweiterungsbau von Schule und Kindergarten Gönhard in Anspruch nimmt. Die Nutzungsdauer wird im Baugesuch mit Juli 2017 bis Oktober 2018 angegeben. Die Kosten sind mit 330 000 Franken veranschlagt. Zu stehen kommt das Provisorium auf der Wiese in der Ecke Hallwylstrasse–Entfelderstrasse, also zwischen der Hallwylstrasse und dem Haus der Musik. Die Einwohnergemeinde Aarau, die als Bauherrin auftritt, ist auch Grundeigentümerin der Parzelle.

Das Provisorium der beiden Kindergarteneinheiten des Schulhauses Gönhard besteht aus 15 flach gedeckten Containermodulen. Eines der Module enthält die Toilettenanlagen und den Putzraum. Die Containermodule werden zusätzlich gedämmt, damit die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können. Die Wärmeerzeugung wird mittels Luft-Luft-Wärmepumpe gewährleistet.

Da das Provisorium keine Erweiterung, sondern bloss einen zeitweiligen Ersatz der bestehenden Kindergärten darstellt, kann auf zusätzliche Parkplätze verzichtet werden. Die notwendigen Parkplätze, heisst es im Baugesuch, seien bereits auf dem Areal des Gönhard-Schulhauses ausgewiesen. (uw)