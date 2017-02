Gemeinsam den 70. Hochzeitstag feiern zu dürfen, ist ein aussergewöhnliches Ereignis, das nur sehr wenigen Brautpaaren zuteil wird. Weil in diesem Zusammenhang gerne von einer «Gnade» gesprochen, ist es nicht verwunderlich, dass dieses Ehejubiläum als Gnadenhochzeit bezeichnet wird.

Nochmals ins Tessin

Nelly Rodel blüht richtig auf beim Erzählen. Anekdote um Anekdote sprudelt aus ihr heraus, wenn sie über die 70 gemeinsamen Jahre mit ihrem Mann spricht. Max sitzt neben seiner Frau auf dem Sofa im Wohnzimmer, lächelt, nickt, wenn sie erzählt, ergänzt, widerspricht, wenn er es für nötig hält. So, als Nelly Rodel sich an die Schofiser Nachbarin erinnert, die sie wegen des trostlosen Wetters am Hochzeitstag zu trösten versuchte. «Wenn es einer Frau aufs Brautchränzli schneit, so wird sie reich.» Damals habe sie nicht daran glauben mögen, aber heute müsse sie sagen, es gehe ihnen gut. Max Rodel schüttelt leicht den Kopf und neckt seine Frau. «Wir sind nicht reich geworden.» Doch, doch, meint Nelly und zupft am Taschentuch, das sie in den Händen hält, «nur etwas gesünder sollte man sein, damit man das Geld auch brauchen könnte.» Gerne möchten sie noch einmal ins Tessin fahren, viele Jahre haben sie dort jeweils ihre Ferien verbracht. Die milden Temperaturen und das italienische Ambiente haben es Nelly und Max Rodel besonders angetan. Im Moment erholen sich beide von einem Spitalaufenthalt.

Die Liebe wartete in der Kirche

Amors Pfeil hat Nelly und Max Rodel früh getroffen. Es war die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Blutjung waren das Meitli aus Schofise und der Jüngling aus Niederlenz, als sie sich beim gemeinsamen Religions-Unterricht, damals nannte man es Kinderlehre, in der Kirche auf dem Staufberg kennelernten. Noch jetzt schwärmt Nelly von der ersten Begegnung. «Er hat mir auf den ersten Blick gefallen. So ein Hübscher und Sportlicher. Ich war grad in ihn verliebt.» Auch für Max war Nelly das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Und schön schlank noch dazu. Eine Schlanke habe er immer gewollt, sagt er und schmunzelt. «S Gschleik hett denn bim Tanze agfange.» Max war ein guter Tänzer. Selbst auf dem Tanzparkett konnte keiner mit ihm mithalten. Zumindest bei Nelly nicht: «Keiner konnte so gut tanzen wie er.» Bei manch anderem Tänzer habe sie jeweils gedacht, «der wäre gar nichts für mich». Ein Welschlandaufenthalt trennte die beiden. Aber nur kurz. Als sie sich als 18-Jährige wieder begegneten, sei die alte Liebe sofort wieder entflammt. Diesmal für immer.