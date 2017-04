Die Anbieter von Kappen und Schals machten an der letztjährigen Trend- und Designmesse «in&out» in der Alten Reithalle das grosse Geschäft: Am ersten Ausstellungsmorgen stand das Quecksilber bei knapp zehn Grad Celsius, höher als 15 Grad kletterte es nie. Die Kälte in der ungeheizten Halle war das allgegenwärtige Thema. Und doch konnten sich die beiden Organisatorinnen Maja Baumann aus Erlinsbach und Brigitte Hürzeler aus Schönenwerd ohne zu zögern für eine Neuauflage in der Alten Reithalle erwärmen: Vom 27. bis 29. Oktober findet die zweite «in&out» in Aarau statt, die elfte insgesamt.

«Die Resonanz auf die Räumlichkeit war so gut und das Besucherinteresse so gross, dass wir uns nicht lange mit der Standortfrage herumgeschlagen haben», sagt Maja Baumann. Schon am letzten Ausstellungstag im vergangenen Oktober war klar, dass die Alte Reithalle der perfekte Platz für eine Fortsetzung ist. «In Langenthal hatten wir 2015 noch 3000 Besucher, in Aarau waren es über 5300», sagt Baumann. Es passe eben nicht nur die Alte Reithalle als Ort, sondern Aarau im Allgemeinen: «Die Nähe zum Bahnhof, die Restaurants in der Umgebung, das alles gefällt den Besuchern.»

Wärme wird in Halle gepustet

Aber eben, die Kälte ist noch immer ein Thema. Wenn auch eines, das Baumann und Hürzeler nun in den Griff bekommen wollen: «Wir haben eben die Bewilligung für eine Heizung bekommen», sagt Baumann. Keine Heizpilze oder Strahler, das wäre aus feuerpolizeilicher Sicht zu gefährlich. Die Apparatur befindet sich vielmehr ausserhalb der Halle, die Warmluft wird durch Rohre ins Innere gepustet. Ein gewaltiger Kostenpunkt, wie Baumann sagt. «Aber dieser Aufwand ist es uns wert.» Das Datum zu verschieben und die Messe einfach während der wärmeren Jahreszeiten durchzuführen, sei nie eine Option gewesen: Während der Sommermonate wird die Alte Reithalle vom Theater Tuchlaube bespielt. «Ausserdem findet die Messe seit zehn Jahren immer am letzten Oktober-Wochenende statt, das hat sich bei Ausstellern und Besuchern so eingebrannt», sagt Baumann. «Dieses Datum wollen wir auf keinen Fall ändern.»

Dass die Kälte auch die Designer und Aussteller nicht abgeschreckt hat, zeigen die Rückmeldungen der letzten Wochen. Eben ist die Anmeldefrist für die kommende Messe abgelaufen: Für die 80 Plätze sind über 140 Anmeldungen eingegangen. «Selbst die Verkäufer von Blusen und Sommerkleidern, die letztes Jahr wegen der Kälte leiden mussten, wollen wiederkommen», sagt Baumann, «das freut uns unheimlich.»

Auf Feierabend abgestimmt

In den nächsten Tagen wird entschieden, wer von den Bewerbern den Zuschlag erhält. Die Organisatorinnen achten nicht nur darauf, dass die Aussteller aus allen handwerklichen Bereichen kommen und ganz unterschiedliche Produkte vertreten, sondern auch aus allen Schweizer Regionen. Nicht umsonst nennt sich die «in&out» die «wichtigste Trend- und Verkaufsmesse für Schweizer Design».

Eine kleine Änderung gibt es wegen der Kälte auch bei den Öffnungszeiten: Neu ist die Messe am Freitagmorgen bereits ab 10 Uhr geöffnet statt bis anhin ab 12 Uhr. «Letztes Jahr haben wir am Freitagmorgen noch die letzten Stände eingerichtet, da standen die Türen bis zum Messebeginn sperrangelweit offen», sagt Baumann. Künftig muss am Donnerstagabend bereits alles fertig sein, damit die Halle geheizt werden kann. Ausserdem wird die Messe am Freitagabend neu statt bis 20 Uhr bis 21 Uhr dauern. So lohne sich die Anreise nach Feierabend auch für Besucher von weiter weg noch.