Politik eine Sache der Alten? Von den 298 Kandidaten, die am 23. Oktober in den drei Bezirken in den Grossen Rat gewählt werden möchten, ist kein einziger «Ü70». Mit Jahrgang 1948 ist Marianne Tribaldos (CVP, Lenzburg) die älteste Anwärterin.

Ihre Chancen, gewählt zu werden, sind intakt, aber nicht extrem gross: Die aktuelle Einwohnerratspräsidentin von Lenzburg steht auf dem 3. Platz der CVP-Liste. Mit Jahrgang 1949 sind Wolfgang Schibler (SVP, Buchs), Christian Heilmann (Grüne, Oberentfelden), Ulrich Rötenmund (SP, Seon) und Kurt Heiz (EDU, Menziken) die ältesten kandidierenden Männer.

14 Prozent stehen abseits

Fast 14 Prozent der Aargauer mit Schweizerpass (und damit Stimmrecht) sind 70 Jahre oder älter. Diese Bevölkerungsgruppe bemüht sich in den Bezirken Aarau, Lenzburg und Kulm gar nicht erst, in den Grossen Rat gewählt zu werden. Ganz anders sieht es bei den Jungen aus.

Vier Kandidaten sind «U20». Der Jüngste hat Jahrgang 1998 und heisst Aurel Gautschi (SP, Lenzburg). Der 18-Jährige ist Kantischüler und politisiert bei den Juso. Noch nicht 20 sind auch die folgenden drei Kandidaten mit Jahrgang 1997: Dennis Matter (SVP, Seengen, Informatiker in Ausbildung), Tiziana Leimgruber (BDP, Seon, WMS-Schülerin) und David Lopez (CVP, Schöftland, Elektroinstallateur in Asubildung).

Insgesamt sind zehn Kandidaten 20 oder jünger. Es wäre eine Riesenüberraschung, wenn einer von ihnen gewählt würde.

Viele können nur träumen

Anders sieht es aus, wenn man die Grossratsanwärter betrachtet, die 1990 oder später geboren sind: Also maximal 26 Jahre alt sind. 48 der 298 Kandidaten gehören dieser Altersklasse an. Und es hat unter ihnen zwei, die einen Sitz zu verteidigen haben. Adrian Meier (FDP, Reinach) gehört dem Grossen Rat schon seit vier Jahren an, Uriel Seibert (EVP, Schlossrued) seit letztem Jahr.

Wie sind die Chancen der anderen 46 «U27» einzuschätzen? Die meisten sind wohl so realistisch, dass sie nur am Wahlkampf teilnehmen, weil sie Erfahrungen sammeln möchten. Aber träumen ist erlaubt. Und verlieren gehört zur Politik. Auf im Fall der Senkrechtstarterin der SVP des Bezirks Kulm? Karin Bertschi (Leimbach, Atrikel rechts) hat unter den Neuen mit Jahrgang 1990 und jünger am ehesten Chancen, den Sprung in den Grossen Rat zu schaffen.

Interessant ist, dass in den eher ländlichen Bezirken Kulm und Lenzburg der Anteil der jungen Kandidaten grösser ist, als im Bezirk Aarau. Im Bezirk Kulm sind fast 20 Prozent aller Grossrats-Anwärter «U27». Im Bezirk Aarau nur 12 Prozent.