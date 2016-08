Kevin (Name geändert) ist Fan des FC St. Gallen. Ehrensache, dass er seine Mannschaft am 18. Oktober 2014 in den Aargau begleitete, wo die Ostschweizer in einem Spiel der Super League auf den FC Aarau trafen. Etwa 325 weitere St.-Gallen-Fans taten es ihm gleich. Die meisten begaben sich aber nicht ins Stadion Brügglifeld (angeblich aus Protest gegen die hohen Ticketpreise), sondern zum Penny Farthing Pub in der Aarauer Bahnhofstrasse – dem Stammlokal der FC-Aarau-Anhänger.