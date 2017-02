Am Dienstagabend trafen sich die Involvierten im Kunsteisbahn-Debakel an einem runden Tisch in der Keba. Dabei versuchte die Stadt Aarau, zwischen den Streitparteien zu vermitteln. Laut Stadtrat Hanspeter Hilfiker ist dabei durchaus Konkretes herausgekommen: "Wir haben einen Weg vorgezeichnet, wie es gelingen soll, bis im März eine Übergangslösung für zwei Jahre zu haben", sagt er gegenüber dem "SRF-Regionaljournal Aargau Solothurn".