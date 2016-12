Ein gutes Rindsfilet nimmt man nicht einfach aus der Gefriertruhe und knallt es halbaufgetaut in eine alte Bratpfanne mit kaltem Öl. Wer so ein edles Stück Fleisch hat, tut gut daran, es optimal zuzubereiten. Mit dem «Filetstück» der Stadt Aarau, dem Kasernenareal, ist das nicht anders. Obwohl es eigentlich gar nicht der Stadt gehört, sondern grösstenteils dem Kanton. Er hat es an die Armasuisse vermietet.

Ab 2030 steht hier die militärische Nutzung «nicht mehr im Vordergrund», wie sich die Verantwortlichen am liebsten zitieren lassen. Will heissen: Ob das Militär dann ganz abzieht, steht in den Sternen. Aber sicher ist: Das Kasernenareal soll spätestens ab dann für die Bevölkerung offen sein. Stadt und Kanton planen schon heute die Zukunft des Kasernenareals gemeinsam – und zwar so sorgfältig, wie es sich für ein Filetstück gebührt.

Soeben ist die Phase 2 dieses Prozesses abgeschlossen worden. Das Produkt: Ein gemeinsames Leitbild zur Arealentwicklung mit elf Leitsätzen (siehe Text links). Dafür hatte der Einwohnerrat vor über einem Jahr 50 000 Franken gesprochen. Erarbeitet wurde das Leitbild im Rahmen von zwei öffentlichen Forumsveranstaltungen – also «bottom up» vom Volk.