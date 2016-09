Es gehe insgesamt um "mehrere Kilogramm", hielt Kühne fest. Es handle sich um einen grösseren Fall. Das Klären der Ursache der Fehlbestände und das Auffinden von allenfalls fehlenden Sprengmitteln stehe im Fokus der Abklärungen. "Wir klären nach wie vor ab, was die Ursachen dieser Fehlbestände sind", sagte Kühne.

Das VBS hatte am Montag mitgeteilt, dass vergangene Woche bei einer Kontrolle von Munitionskisten in der Infanterie Durchdiener Rektrutenschule 14 in Aarau ein mutmasslicher Verlust von Sprengmitteln festgestellt worden sei.