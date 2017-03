Die von der Gemeindepräsidentenkonferenz Niederamt eingesetzte Projektgruppe «Öisi Aare» im Aareraum Niederamt zieht eine positive Bilanz in Sachen Littering-Konzept und Parking-Regime: Die 2016 eingeleiteten Massnahmen hätten gegriffen. Die Informationsplakate, die im letzten Sommer im Aareraum aufgestellt wurden, hätten ihre Wirkung nicht verfehlt. Laut Winznaus Gemeindepräsident Daniel Gubler, Präsident der Projektgruppe, haben sie «viel Beachtung bei der Bevölkerung gefunden».

Die Plakate sowie die an neuralgischen Stellen aufgestellten Abfalltonnen hatten zur Folge, dass sich die Einsatzstunden der Polizei von rund 100 im Jahr 2015 auf null im vergangenen Jahr reduziert haben. Auch Bernard Staub, Chef des kantonal-solothurnischen Amts für Raumplanung, zeigte sich «sehr positiv überrascht» ob der durchschlagenden Wirkung der eingeleiteten Massnahmen und empfahl, am Ball zu bleiben: «Es ist in der Bevölkerung ein grosses Interesse vorhanden.»

Zwei wollen Camping-Reglement

Nach der Rückweisung des Entwurfs für ein gemeinsames Aareraum-Camping-Reglement durch die Gemeinderäte von Däniken, Dulliken, Erlinsbach SO, Gretzenbach, Niedergösgen und Schönenwerd bleibt das Reglement vorerst für Winznau und Obergösgen noch ein Thema, allenfalls in einer abgespeckten Version. Die beiden Gemeinderäte möchten das Reglement möglichst in diesem Sommer vor die Gmeind bringen und dann in Kraft setzen. Aktuell fehlt der Polizei bei wildem Campieren eine Handhabe. In Winznau, wo es bei der Öffnung des Wehrs zu unberechenbaren Hochwasser-Situationen auch bei Sonnenschein kommen kann, ist die Gefahr für Campierende gross.

Neu auch positive «Eyecatcher»

Die Projektgruppe hat beschlossen, die Sensibilisierungs-Kampagne mit Plakaten auch 2017 fortzuführen. Sie soll auch sogenannte «positive Eyecatcher» beinhalten. Nach den positiven Erfahrungen des letzten Jahres hat die Gemeindepräsidentenkonferenz einstimmig beschlossen, das Projekt «Öisi Aare» auch 2017 zu unterstützen. (cva)