Am Montagabend wurde die Vermisstenanzeige in ganz Aarau verteilt. «Wir haben 200 Zettel gedruckt und in Aarau verteilt. Auch bei der Kaserne", bestätigt Gujer. Die Reaktionen der Leute seien durchs Band positiv ausgefallen. «Die Vermisstenanzeige kam bei den meisten gut an. Die Leute nahmen es mit Humor und fanden sie witzig gemacht», sagt Gujer.

Die Aktion der Juso ist aber nicht nur als reiner Spass gedacht. Damit soll auch auf die Abstimmung vom 25. September zum neuen Nachrichtendienstgesetz aufmerksam gemacht werden. «Das Departement, dem nebenbei einige Kilo Sprengstoff verloren ging, will nun, dass wir ihm blind in Sachen Privatsphäre und digitale Sicherheit vertrauen», so Gujer auf ihrer Facebook-Seite.

«Alles weiterhin möglich»

Bei der Armee wird der Sprengstoff noch immer vermisst. «Die Ermittlungen sind derzeit im Gange,» entgegnet Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage. Ob es sich tatsächlich um einen Diebstahl oder einen Fehler in der Buchhaltung handelt, bleibt offen. «Wir können noch keine Möglichkeiten ausschliessen.» Die Militärjustiz ermittelt.