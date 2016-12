Jahrzehntelang war es ein richtiger Geheimbunker. Nur handverlesene Leute wussten überhaupt, dass es unter dem Mehrzweckgebäude der Landwirtschaftlichen Schule Liebegg in Gränichen eine unterirdische Anlage hat.

Bestehend aus einem militärischen Teil (Truppenunterkunft) und einem zivilen Teil. Letzterer ist wichtiger, den von ihm aus würde der Regierungsrat den Aargau führen, wenn es etwa wegen eines AKW-Störfalls oder eines Erdbebens eine Katastrophe gäbe. Noch 2004 sorgte alleine schon der Hinweis auf die Existenz der Anlage für einen Skandal (siehe Box). Später wurde die Geheimhaltung etwas gelockert.

2015 lag sogar ein Baugesuch auf – für die Einrichtung einer Asylunterkunft im militärischen Bunker. Diese wird jetzt geschlossen. Heute verlassen die letzten der einst 60 Männer die Liebegg. Grund: die Gesamtsanierung, die offiziell mit dem Spatenstich am 8. Dezember bereits begonnen hat.

Auf der Gemeindeverwaltung in Gränichen liegt noch bis am 23. Januar das Baugesuch «Sanierung, Kommandoposten Liebegg» auf. Wer gehofft hatte, er werde endlich einmal einen detaillierten Plan der zivilen Führungsanlage sehen, wird enttäuscht. Gezeigt werden im Baugesuch nur diejenigen (kleinen) Bereiche unmittelbar neben den neuen Zu- und Abluftbauwerken und dem neuen Funkmast (GSM und Polycom).

Alles andere ist auf den Plänen nicht zu sehen, weil nur innerhalb der bestehenden Räume modernisiert wird. Und weil das Flicken von undichten Stellen nicht baugesuchspflichtig ist. Also können wir noch nicht einmal erahnen, ob es in den Ruheräumen der Regierungsräte Kingsize- oder Etagenbetten hat.

Immerhin wissen wir, dass die baugesuchspflichtigen Anpassungen 150 000 Franken kosten werden. Und dass die Gesamtsanierung auf 3,885 Millionen Franken veranschlagt wird. Dieser Betrag steht im Verpflichtungskredit «Sanierung des geschützten Führungsstandorts Kommandoposten Liebegg», den der Grosse Rat bewilligt hat. Es fiel dem Parlament vergleichsweise leicht, den Betrag zu sprechen: Denn der Bund wird rund zwei Millionen Franken an die Sanierung beisteuern.

Ein Steamer für den Bunker

Die Sanierung des Kommandopostens Liebegg muss jetzt erfolgen, weil er als Notstandort für die neue Kantonale Notrufzentrale dienen wird. Diese entsteht neben dem Polizeikommando in Aarau und soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden.

Was gibts alles für die 3,9 Millionen Franken? Zum Beispiel die Umstellung von analoger auf digitale Technik. Ersetzt wird etwa die Telefonzentrale. Zudem werden die Informatik- und Telematikeinrichtungen auf den heutigen technischen Stand gebracht. Aufgewertet werden auch die Versorgungsräume, allen voran die Küche.