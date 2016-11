Marcel Rüetschi ist ein klassischer Patron – im besten Sinn des Wortes. Seit 1964, seit seinem Eintritt als Juniorchef, hat er die Stanzwerk AG auf und ausgebaut. Zu einer Firma mit gegen 100 Millionen Franken Umsatz und 285 Angestellten.

Jetzt hat er sein unternehmerisches Kind nach 52-jähriger Betriebszugehörigkeit losgelassen. Im Alter von 76 Jahren verkaufte Rüetschi die Firma nach Italien. An die ebenfalls familiengeführte, in der gleichen Branche tätige Industriegruppe Sitem S.p.A. mit Sitz in Trevi, einer Kleinstadt in Umbrien. Der Kaufvertrag wurde am Freitag unterschrieben.

Die Angestellten und das Management der Stanzwerk AG brauchen sich keine Sorgen zu machen: Die Sitem plant laut Medienmitteilung, den Standort im Aargau als Kompetenzzentrum für den stark wachsenden E-Mobility-Markt auszubauen: «Diese Wachstumsstrategie wird den Standort Unterentfelden stärken.» Marcel Rüetschi freue sich, dass «für sein Lebenswerk eine nachhaltige Lösung gefunden werden konnte». Die Stanzwerk AG behält ihren seinen Namen.

Die Stanzwerk AG und die Sitem S.p.A. sind in den Bereichen Stanzen und Verbinden von Elektroblechen zur Herstellung von Rotoren und Statoren in Elektromotoren tätig. Die Elektromotoren finden Verwendung in der Automobilindustrie, E-Mobility, in Elektrowerkzeugen, Haushaltmaschinen und Industriemotoren.