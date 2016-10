Die Stadt Aarau gibt mehr aus, als sie einnimmt. Alle Beteiligten sind sich einig, dass es so eigentlich nicht sein dürfte. Aber es herrscht eine totale Konfusion darüber, was getan werden müsste. Das zeigen die Medienmitteilungen zum Budget 2017, die gestern im Vorfeld der montäglichen Debatte im Einwohnerrat publiziert wurden. Die SVP beantragt Rückweisung der Vorlage an den Stadtrat, wird aber möglicherweise ebenso unterliegen, wie die Grünen, die gestern eine Steuererhöhung auf von 97 auf 100 Prozent forderten. Die Fraktion Pro Aarau/GLP/EVP hatte Ende September gar eine Erhöhung auf 105 Prozent vorgeschlagen. Gestern bekräftigte die EVP diese Forderung und verlangte ein «enkeltaugliches Budget».

FGPK total uneinig

Die Aarauer Finanzpolitik steckt in einer Sackgasse. Das ist spätestens seit der Medienmitteilung der elfköpfigen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) vom 26. September klar:

Ein Drittel ihrer Mitglieder – vor allem die Sozialdemokraten – folgt dem Stadtrat und will 2017 mit einer Leistungs- und Prozessüberprüfung nach weiteren Sparmassnahmen suchen. Dabei soll der Steuerfuss vorerst auf 97 Prozent belassen werden.

Ein zweiter Teil der Kommission – vor allem die SVP- und FDP-Mitglieder – verlangt vom Stadtrat weitergehende Massnahmen, um die Ausgaben bereits im Budget 2017 stärker zu senken.

Der Rest möchte mit einer Erhöhung des Steuerfusses im Budget 2017 die Einnahmen steigern.

Und auf was hat sich die Kommission geeinigt? Mit einer Zweidrittelmehrheit ist sie für Rückweisung an den Stadtrat.

Schon letztes Jahr chaotisch

Ob es am Montagabend tatsächlich zu einem Scherbenhaufen kommen wird, war gestern nicht klar. Nach dem Budgetprozess des letzten Jahres muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Im November 2015 hat das Volk eine Steuererhöhung auf 100 Prozent mit 3807 Nein- zu 3106 Ja-Stimmen abgelehnt. Ein Kompromissbudget mit dem aktuell gültigen Steuerfuss von 97 Prozent wurde Ende Februar genehmigt (mit einem Ja-Stimmen-Anteil 56 Prozent).

Doch der Flurschaden war gross: Während der Erarbeitung des Kompromissbudgets fielen etwa die Freisinnigen auseinander. FDP-Stadtrat Lukas Pfisterer tat, was ein Exekutivpolitiker sonst nicht macht: Er stellte sich öffentlich gegen das vom Gesamtstadtrat revidierte Budget mit Steuerfuss 97 Prozent. Die FDP-Fraktion war für 97 Prozent, die FDP-Basis beharrte auf den bisherigen 94 Prozent. Am Schluss durfte – auch das ist extrem aussergewöhnlich – jeder machen, was er für richtig hielt.

Theoretisch linke Mehrheit

Die Mehrheitsverhältnisse im 50-köpfigen Einwohnerrat sind sehr schwierig: Bei den Wahlen im November 2013 haben die Bürgerlichen (FDP, SVP, CVP) die Mehrheit verloren. Allerdings haben die Linken nur gerade ein Sitz mehr. Das heisst: Schert schon ein einziger Einwohnerrat aus (oder ist krank), können die Verhältnisse auf den Kopf gestellt werden. In der letztjährigen Budget-Debatte gab es mehrere 25:23-Resultate.

Versäumnis des Stadtrates

Und am Montag? Dann werden voraussichtlich wieder die Fetzen fliegen. Für die SVP ist klar: «Die aktuelle Situation lässt nur zwei Handlungsalternativen zu: entweder Sparen oder die Steuern bis ins Jahr 2021 um rund 8 bis 10 Prozent erhöhen», schrieb die Partei gestern in ihrer Medienmitteilung. «Erstaunlicherweise sieht das Budget weder das eine noch das andere vor. Der Stadtrat versäumt es, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen, was eigentlich zu seinen primären finanzpolitischen Pflichten gehört.»