Im August 2016 lancierte die Mibelle ein Joint Venture mit der Future Group India, dem grössten indischen Detailhändler. Gemeinsam brachten sie eine Körperpflegelinie auf den indischen Markt. Sie läuft unter dem Label «Swiss Tempelle». Die sechs Bodylotions und Duschgels, die nach «Alpenrosen und Lotusblumen», «Jasmin und Edelweiss» oder nach «Zitronengras, Minze und Gletscherwasser» – für den Mann! – duften sollen, werden allesamt in Buchs produziert. Seit 2016 stehen sie in indischen Läden.

In der Mibelle Group werden jährlich über 1000 neue Produkte entwickelt. Sie ist die Nummer drei auf dem europäischen Markt der Eigenmarkenhersteller. Hauptstandort ist Buchs, hinzu kommen weitere Standorte in Frenkendorf sowie Bradford (UK) und Sarreguemines (F).

70 Mio. im Aargau investiert

Die gesamte M-Industrie verzeichnete 2016 ein Umsatzwachstum von 134 Mio. Franken auf 6,389 Mrd., das ist ein Plus von 2,1 Prozent. Die M-Industrie gehört zur Migros-Gruppe und hat 23 Unternehmen in der Schweiz. Bekannte Namen sind neben Mibelle, Jowa und Chocolat Frey auch Micarna (Fleisch), Aproz (Getränke) oder Dörig (Milchprodukte). Die M-Industrie exportiert Schweizer Qualitätsprodukte in über 50 Länder. Mit über 13 000 Mitarbeitenden, darunter über 500 Lernende, ist sie eine bedeutende Arbeitgeberin in der Schweiz.

M-Industrie hat 2016 mehr als 200 Mio. Franken in den Werkplatz Schweiz investiert – unter anderem in ein Holzkraftwerk in Gränichen. Damit können die Treibhausgasemissionen substanziell reduziert werden. «Für die M-Industrie-Unternehmen im Aargau wurden im Berichtsjahr gegen 70 Mio. Franken ausgegeben», sagt Mediensprecherin Monika Weibel auf Anfrage der az.

Der Grundstein für die M-Industrie wurde bereits 1928 von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler gelegt, als die Migros wegen Lieferboykotts gezwungen war, ein eigenes Herstellernetz aufzubauen und Produktionsbetriebe zu kaufen.