Hinzu kommt die unmittelbare Nähe zu den Geleisen, die besondere Absicherungen erforderten. In den Sommerferien wurde das Gleis 0 auf einer Länge von 100 Metern rückgebaut. Es mündet nun in einem Tunnel aus Holz und Stahl und bleibt bis Bauende in Betrieb.

Wenn das neue Gebäude fertig ist, fährt der Zug auf der gesamten Gebäudelänge unter dem ab dem zweiten Obergeschoss auskragenden Bau ein. Dank dieser Massnahme der Überbauung des Geleises liess sich die Wohn- und Gewerbefläche des Neubaus maximieren, ohne dass das Geleise der SBB reduziert wurden musste.