Ausgerechnet vor ihrem ersten Auftritt hatte sich der Gitarrist den Finger gebrochen. Ausgerechnet. Doch ein echter Musiker kennt keinen Schmerz. Der beisst die Zähne zusammen und zieht das Ding durch. Eiskalt. The show must go on.

Der gebrochene Finger erklärt den gequälten Gesichtsausdruck von Gitarrist Benno Ernst auf dem Foto aus dem Jahr 1996, aufgenommen beim allerersten öffentlichen Auftritt im Plattenladen «Disc-Shop» am Rain in Aarau. Im Publikum sassen die Familien und sogar die Gotte aus Zürich, dazu der Ladenbesitzer, dem das Kassettli mit den Aufnahmen so gut gefallen hatte, das ihm «Steamy» Wochen zuvor vorbeigebracht hatte, dass er ihnen einen Auftritt ermöglichte.

Und sie kamen sich gut vor, unglaublich gut, Steven Parry am Synthesizer, Michael Hammer an den Drums und Benno Ernst mit der Gitarre. Allesamt 14-jährig, mit Flaum auf der Oberlippe, noch nicht alle mit Stimmbruch. «Wir glaubten an den grossen Durchbruch», sagt Parry, selbst rückblickend im Brustton der Überzeugung, und grinst über beide Backen. Die Schlitzohren von damals – sie sind es bis heute geblieben. Ernst nehmen sie wohl die Sache, das Musikmachen. Aber sich selbst nicht allzu sehr.

Von Schwarztee zu Whiskey

«Damals träumten wir natürlich von der grossen Karriere», sagt Benno Ernst. Damals, als sich das Trio noch «Steamy» nannte – was nicht etwa «dampfend» bedeutete, sondern für die Gründungsmitglieder Steven und Michi stand. «Benno durfte nur mitmachen, weil Synthi und Drums allein nicht allzu viel hermachen», sagt Parry trocken.