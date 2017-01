Es ist in den vergangenen Wochen wohl vielen schwergefallen, morgens aus dem Haus zu gehen. Vor allem am Wochenende sind Minustemperaturen, Schnee und Biswind nicht der grösste Anreiz, die warme Stube zu verlassen. Doch die Marktfahrer vom Gemüsemarkt am Graben kennen keine Ausrede. Und viele auch keine Kälte.

Es sei eigentlich ganz einfach, sagt Jeannette Windisch vom Bifanghof in Densbüren. «Man muss sich nur warm genug anziehen und Freude bei der Arbeit haben, dann ist die Kälte bald vergessen.» Für die Eier sei es schon eher ein Problem. «Sie gefrieren, wenn es zu kalt ist», sagt sie und deutet auf einen kleinen Heizofen, der neben dem Karton mit Hühnereiern steht. «Daran kann man sich auch ab und zu die Finger aufwärmen», sagt sie schmunzelnd.

Genauso wie die Eier braucht auch das Gemüse besonderen Schutz. Nicht nur die Marktleute sind deshalb in dicke Jacken eingepackt. Fast jeder dritte Stand am Graben ist komplett in Folie gehüllt. In vielen brennt zudem ein Gasheizstrahler. So auch beim Schryberhof-Stand. «Wir machen hier improvisiertes Camping», sagt Kurt Mathys lachend. Schliesslich sei gefrorener Salat keine gute Werbung. «Und so geht es auch uns Marktfahrern gut.»

Einen Heizstrahler hat Hans-Rudolf Maurer nicht dabei, frieren muss der Imker trotzdem nicht. Das liegt an seinen Stiefeln: Die olivenfarbenen Treter versprechen warme Füsse bei bis minus zwanzig Grad. Und der Schmiedrueder hat die Schuhe mit Wärmesohlen ausgestattet. «Obwohl ich anfällig bin, hab auch ich so warme Füsse», sagt er. Er wechsle sich ausserdem mit seiner Frau am Stand ab. Und in den Jackentaschen verstecke er zwei Heizkissen, damit auch die Hände warm bleiben.

Weniger vorbereitet sind Raffaella Caggiano und Doris Fischer. Die beiden kleinen mitgebrachten Heizöfen bringen nicht den gewünschten Effekt. Deshalb lautet die Devise am Schwab-Beck-Stand: Zähne zusammenbeissen. Schliesslich sind ein paar Grad minus gar nicht so schlimm. Das sieht jedenfalls Monika John vom Steinrüti-Hof so. Durch die Arbeit draussen sei man abgehärtet. «Für mich gibt es kein schlechtes Wetter. Nur schlechte Kleidung», sagt Monika John.

Diese Gelassenheit haben Elia Masi und William Schweizer nicht. Die beiden Jugendlichen sind heute am Stand eingesprungen und verkaufen das Brot, das Williams Vater gebacken hat. «An den Händen ist es besonders schlimm. Irgendwann sind die Finger wie eingefroren», sagt Elia Masi. «Und es hört nicht auf zu brennen!», bekräftigt William Schweizer. Einzig an einem Becher Kaffee könnten sie ihre Finger aufwärmen. Die beiden Markt-Neulinge haben deshalb vor allem einen Tipp für sich selbst: Das nächste Mal Handschuhe einpacken!