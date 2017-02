Kritik übt auch Yvonne Feri: «Das Controlling hat versagt.» Besonders bei gefährlichem Material müsse jederzeit klar dokumentiert sein, wo sich dieses befindet. Wenig Verständnis hat die SP-Nationalrätin für die lange Dauer der Untersuchung und die spärlichen Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen. Feri kündigt deshalb an, in der Ende Februar beginnenden Frühjahrssession Auskünfte zu verlangen – in der Fragerunde oder in Form einer Interpellation. Sie will damit auch der Gefahr entgegenwirken, dass die Angelegenheit unter den Tisch gewischt wird. «Die Bevölkerung hat ein Anrecht zu erfahren, was passiert ist.»

Dieser Meinung ist auch Magdalena Küng. Die Wohler Einwohnerrätin und Sekretärin der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) sieht eine «reelle Gefahr, dass der Vorfall versande». Doch genau dies dürfe nicht geschehen. «Wichtig ist deshalb, der Armee immer wieder auf die Finger zu schauen.» Das Verschwinden von Sprengmittel bezeichnet sie als erschreckend. «Dass die Armee so sorglos mit gefährlichem Material umgeht, lässt auf fehlende Kontrollmechanismen schliessen. Für eine so teure Organisation ein No-Go.»

«Das darf nicht passieren»

Das verschwundene explosive Material beschäftigte auch bereits die Sicherheitspolitische Kommission (SIK) des Nationalrats. Mitglied und GLP-Nationalrat Beat Flach sagt: «Dass Material verschwindet, darf nicht passieren.» Ein «Vieraugenprinzip» zur Kontrolle sei zwingend nötig. Nach über fünf Monaten wird auch Flach langsam ungeduldig: «Es wird Zeit, dass Erkenntnisse vorliegen.» Er sei davon ausgegangen, dass schon längst ein Schlussbericht existiert.

Auch SIK-Präsidentin und FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger zeigt sich überrascht, dass die Untersuchung so lange dauert. Das sei ein wenig beunruhigend. «Der Fall scheint komplizierter zu sein als gedacht.» Eichenberger kündigt an: «Wir werden das Thema auf der Watchlist behalten.»