Was die Männer (und vereinzelt Frauen) tun, geht nicht. Man greift nicht Mitmenschen an. Erst recht nicht an einem Ort, an dem man als Asylbewerber ausserordentliches Gastrecht geniesst.

Diese Personen machen, was sie nicht machen dürften. Und das zwischenzeitlich so häufig, dass die Gesellschaft ihrer Übergriffe wegen ein ernstes Problem hat. Wir können es nicht zulassen, dass sich Asylbewerber immer häufiger untereinander verhauen, im Extremfall gegenseitig töten.

Die Schläger sind häufig stark alkoholisiert

Die schlimmsten Fälle, die die Polizei in den letzten zweieinhalb Monaten gemeldet hat. Alle passiert in Aarau oder in der Nähe der Stadtgrenze:

25. Juli: Vor der Asylunterkunft Sengelbachweg erleidet ein Somalier (22) bei

einer Schlägerei unter Schwarzafrikanern Kopfverletzungen. Die Männer waren mit Stöcken und Steinen aufeinander losgegangen.

20. August: Ein Iraner (43) wird von einem Landsmann in der unterirdischen Asylunterkunft beim Kantonsspital erstochen. Ein dritter Iraner (25) wird ebenfalls niedergestochen und extrem schwer verletzt.

25. August: Acht Eritreer (14 bis 18 Jahre) sind in eine Auseinandersetzung beim Gönhardweg (Suhr) involviert. Sieben sind stark alkoholisiert, zwei sind Frauen. Ein Eritreer (17) wird erheblich verletzt.

14. September: Drei betrunkene Eritreer (18) verletzten am Mittwoch einen Afghanen (19) bei einem Streit an der Laurenzenvorstadt. Der verletzte Asylbewerber wohnt im Freiamt, seine zwischenzeitlich verhafteten Widersacher in den Bezirken Aarau und Lenzburg.

Solche Auseinandersetzungen gehen gross ins Geld

Was tun gegen solche Verbrechen? Wie lässt sich die Zunahme der Zwischenfälle stoppen?

Klar ist: Es besteht Handlungsbedarf. Denn – abgesehen vom menschlichen Leid – solche blutigen Auseinandersetzungen binden Kräfte, die wir lieber für anderes einsetzen würden. In den Spitälern, bei der Polizei, in den Strafanstalten.

Fest steht: Es wäre billig – und ungerecht – mit Fingern auf die Betreuer der Asylbewerber zu zeigen. Ihnen fehlen die Ressourcen, um die Situation zu beruhigen. Und es wäre nicht zielführend, einfach nach mehr Polizei zu schreien. Wir können doch nicht neben jeden potenziellen Schläger einen Aufpasser stellen.

Viele der jungen Menschen langweilen sich zu Tode

Die Ausgangslage: Die Männer (und vereinzelt Frauen) wohnen oft in schwierigen Verhältnissen. Die meisten sind jung, eher schlecht bis gar nicht gebildet – und dem Alter entsprechend Draufgänger. Viele langweilen sich zu Tode. Und sie sind den Alkohol nicht gewohnt. Schon eine Büchse Bier kann Unheil auslösen. Wohlverstanden: Alkohol darf nie die Entschuldigung für kriminelle Taten sein.

Es ist politisch gewollt, dass Asylbewerber relativ lange nicht arbeiten dürfen. Und es ist ein unerwünschter Nebeneffekt unseres Sozialsystems, dass viele Immigranten aus armen Ländern dank unserer Fürsorgegelder relativ schnell ein Lebensniveau erreichen, bei dem sie keine Veranlassung mehr haben, selber anzupacken.

Die Beschäftigung ist günstiger als die Bewältigung der Gewalt

Das Nichtstun muss ein Ende haben. Das Herumlungern und das In-den-Tag-Hineinleben ist nicht gut. Weder für die Direktbetroffenen noch für die Umgebung, also letztlich für uns alle.

Arbeit muss sein. Und wo es diese nicht in ausreichendem Mass gibt, wenigstens eine Kräfte verschleissende Beschäftigung. Im Extremfall genügt gar anstrengender Sport. Denn, wer müde ist, schlägt weniger zu.

Wir werden nicht umhinkommen, dafür zu sorgen, dass die Asylbewerber arbeiten (müssen). Dass sie beschäftigt sind. Langfristig ist das günstiger als die Folgen der eskalierenden Gewalt unter gelangweilten Männern (und vereinzelt Frauen). Unter Menschen, die wir häufig auch dann nicht in ihre Heimat zurückschicken können, wenn sie kriminell geworden sind.