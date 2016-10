Jubel ist gegen den Ehrenkodex

Damit spricht er einen wichtigen Aspekt des Kendo an: Es ist mehr als nur ein Sport, es ist zugleich Kunst und Lebensschule. «Disziplin und Respekt vor Gegner und Sport sind enorm wichtig», sagt Raphael Hinedy.

Der japanische Ehrenkodex ist allgegenwärtig: Rituale wie das Verbeugen vor dem Gegner gehören dazu, und Jubel ist dermassen verpönt, dass ein bejubelter Treffer sogleich aberkannt wird. Die Kendoka sollen diese Werte verinnerlichen und auch ausserhalb des Dojo, der Kampfsportschule, leben.

Was einen Kendo-Kämpfer stark macht, ist neben Ausdauer und Selbstkontrolle die Schnelligkeit. Bis ins hohe Alter lassen sich damit Kämpfe gewinnen: «Die alten Kendoka bewegen sich kaum, doch wenn sie sich bewegen, dann unglaublich schnell. Es ist sehr schwer, gegen sie zu gewinnen», sagt der 29-jährige Hinedy, der selbst seit zwölf Jahren aktiv ist.

«Ein alter Meister hat gesagt: Am Anfang kämpft man zu 80 Prozent mit dem Körper, zu 20 Prozent mit dem Geist. Am Ende sind es 20 Prozent Körper und 80 Prozent Geist.»

Die Kendo-Schweizermeisterschaften finden am 29. und 30. Oktober in der Schachenhalle in Aarau statt. Am Samstag ab 13 Uhr, am Sonntag ab 8.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.