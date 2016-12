Wie kann die Stadt Aarau Einnahmen generieren? – Wer von einnahmenseitigen Haushaltverbesserungen spricht, denkt in der Regel zuerst an Steuern und Gebühren. Mit ein wenig Fantasie findet man aber auch andere Wege. Genau darum geht es FDP-Einwohnerrat Pascal Benz und seiner Fraktion mit der aktuellen Anfrage «zu möglichen Erträgen aus Werbe-Leuchtsäulen».

Benz hat festgestellt, dass die Stadt Zürich jährlich Erträge von rund 100 000 Franken pro Werbe-Leuchtsäule erzielt. Dies bei Investitionskosten von 40 000 Franken pro Säule. Leuchtsäulen sind eine moderne Form der guten alten Litfasssäule, wie man sie schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kennt. Die ersten Exemplare stellte der Drucker Ernst Litfass 1854 in Berlin auf. Beispiele der heutzutage einen nostalgischen Charme ausstrahlenden «konventionellen» Litfasssäule findet man in Aarau beispielsweise noch am Holzmarkt und an der Tellistrasse.

In Zürich über den Erwartungen

«Das Konzept, Anzeigen auf frei stehenden Säulen im öffentlichen Raum zu veröffentlichen», schrieb der Zürcher Tagesanzeiger dieser Tage, «funktioniert offensichtlich noch heute bestens.» Grund für diese Erkenntnis: Die Stadt Zürich will an neun weiteren Standorten Plakatsäulen aufstellen, die über drehbare, beleuchtete Werbeflächen verfügen. Zu stehen kommen sollen die digitalen Werbeanlagen auf Grundstücken, die von der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Zürich betreut werden.

Seit Februar 2016 sind in der grössten Schweizer Stadt bereits 20 solche Plakat-Leuchtdrehsäulen in Betrieb. Die Stadt Zürich hat laut «Tages-Anzeiger» nun festgestellt, dass ihr die künftig insgesamt rund 30 Säulen jährlich 3,2 Millionen Franken in die Kasse spülen. Veranschlagt waren 1,2 Millionen. Die Investitionskosten liegen bei 1,15 Mio. Franken. Betrieben werden die Säulen von einem privaten Werbeanbieter (Clear Channel Schweiz). Für rund 20 000 Franken ist man während einer Woche auf einer Säule präsent.

An Aarauer Verhältnisse anpassen

Natürlich ist Aarau nicht Zürich. Deshalb regt Pascal Benz namens der FDP-Fraktion nun an, dass der Aarauer Stadtrat abklären lässt, mit welchen jährlichen Erträgen zu rechnen wäre, wenn die Aargauer Kantonshauptstadt das Zürcher Betriebskonzept übernehmen würde. «Welche Standorte in Aarau», heisst es in der Anfrage, «kommen für Werbe-Leuchtsäulen infrage?» Und: «Bis wann ist es dem Stadtrat möglich, das auf Aarau angepasste Konzept für den Betrieb von Werbe-Leuchtsäulen zu erstellen und dem Einwohnerrat vorzulegen?» Letzteres wohl unter Voraussetzung, dass der Stadtrat zum Schluss kommen sollte, das Konzept sei auch in Aarau umsetzbar und werde den erwünschten Effekt erzielen.